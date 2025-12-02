Álvaro Uribe saca a Miguel Uribe del Centro Democrático; abre la puerta a De la Espriella y menciona a Fajardo

El expresidente Álvaro Uribe confirmó que el Centro Democrático seguirá adelante con la selección de su candidata o candidato, sin Miguel Uribe Londoño.
En un video publicado en su cuenta de X, Uribe afirmó que el partido mantiene “toda la voluntad de contribuir a un gran acuerdo para el bien de la democracia colombiana”, un entendimiento que, según dijo, puede incluir “un amplio espectro, desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo”.
Uribe agregó que cualquier pacto debe sustentarse en seguridad ciudadana, austeridad estatal, crecimiento económico y bienestar social, e insistió en que las eventuales alianzas deberán reconocer “de manera pública las diferencias entre los aspirantes”.
El anuncio profundiza las tensiones dentro del partido. Miguel Uribe Londoño aseguró que no renunciará a su aspiración presidencial, pero el expresidente lo dejó por fuera del cálculo político y abrió espacio a nuevas figuras, entre ellas Abelardo de la Espriella, un nombre que genera fuertes críticas incluso dentro de la derecha.
Por su parte, de la Espriella reaccionó también por X, llamando a la unidad:“La izquierda ya está organizada y en nuestro lado no hemos terminado de organizarnos. (…) No reconozco enemigos distintos a Cepeda, Petro y sus cómplices. (…) Unirnos es defender la patria, la democracia y la libertad”.
El factor Fajardo: distancia con Uribe y rechazo a una alianza
Tras la publicación de la más reciente encuesta de Invamer, Sergio Fajardo afirmó en La FM que los resultados confirman la recepción de su mensaje y reiteró que seguirá una campaña basada en disciplina, respeto y sin entrar en agresiones en un ambiente político que considera cada vez más polarizado.
Consultado sobre alianzas, fue tajante:“Yo nunca estaría con Abelardo de la Espriella”.
Fajardo insistió en que no contempla acuerdos con sectores que, a su juicio, son incompatibles con su visión política. Recordó que ha sido el único candidato que no participa en conversaciones para coaliciones y que, si en algún momento evalúa una unión, será “en diciembre”, como ha dicho en otras ocasiones.
