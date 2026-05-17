Análisis | BanRep pausó tasas bajo presión política, pero XP Investments prevé alza de 50 pbs en junio

El Banco de la República sorprendió al mercado al mantener su tasa de intervención en 11,25 % en una decisión unánime —y en opinión de XP Investments, más política que técnica— en un entorno de inflación al alza, demanda interna robusta y crecientes presiones externas por el conflicto en Medio Oriente.
Así lo señala el reporte mensual de estrategia para América Latina de la firma XP Investments, publicado este 17 de mayo, que analiza las condiciones macroeconómicas de Brasil, México, Colombia y Chile frente al choque global de energía derivado de la persistente tensión en Medio Oriente.
«Equilibrio de teoría de juegos»
Según XP Investments, la pausa de BanRep no respondió a la lectura técnica de los datos, sino a una coyuntura política extraordinaria. «En nuestra visión, esta no fue una decisión convencional de política monetaria, sino una elección de equilibrio de teoría de juegos bajo presión política extraordinaria», señala el reporte.
La firma subraya que los factores mencionados en el comunicado del Banco eran, en su mayoría, favorables a un ajuste adicional: la inflación de cabecera pasó de 5,1 % a 5,6 % durante el primer trimestre de 2026, mientras que la inflación núcleo escaló de 5 % a 5,8 % en el mismo período.
A ello se suman expectativas de inflación que siguen desancladas, un mercado laboral históricamente ajustado, salarios al alza y una política fiscal laxa.
XP Investments advierte que mantener las tasas sin sustento técnico tiene un costo: erosionar la credibilidad del Banco de la República. «Si los mercados perciben esto como el inicio de una función de reacción influenciada políticamente, se pondría en cuestión la autonomía del Banco e incluso su esquema de inflación objetivo», sostiene el informe.
La firma también alerta que las presiones del Ejecutivo sobre BanRep podrían prolongarse más allá de las elecciones presidenciales de junio. El presidente Petro seguirá en funciones cuando la Junta se reúna en junio y julio, y podría mantener la amenaza de un nuevo incremento del salario mínimo como herramienta de presión, independientemente del resultado electoral.
Pronóstico: alza de 50 pbs en junio
A pesar de la pausa, XP Investments mantiene su expectativa de un incremento de 50 puntos básicos en la reunión de junio, aunque reconoce que la probabilidad de un ajuste significativo en el corto plazo ha disminuido. La firma advierte que postergar el ajuste podría derivar en alzas de recuperación más pronunciadas más adelante, o en la necesidad de mantener la tasa elevada por más tiempo del previsto.
Para el cierre de 2026, XP proyecta que la tasa de política monetaria de Colombia alcanzará 12,25 %, con una moderación hacia 11,25 % en 2027. La inflación, en tanto, cerraría el año en 6,5 %, muy por encima de la meta del 3 %.
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