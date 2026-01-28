Análisis | El termómetro electoral: lo que revelan los promedios de encuestas presidenciales

En medio de una temporada electoral donde los colombianos se alistan para asistir a las urnas y escoger a su próximo presidente, varias encuestas han podido vislumbrar lo que se espera para los próximos comicios.
En ese contexto, Valora Analitik realizó un ejercicio de consolidación y promedio a partir de las mediciones más recientes de cinco firmas encuestadoras: Atlas, GAD3, Guarumo, Invamer y Centro Nacional de Consultoría (CNC).
Aunque se trata de estudios con metodologías, tamaños de muestra y universos distintos, varias de las encuestas coinciden en el orden de los primeros lugares y en la consolidación de dos candidaturas que hoy aparecen al frente de la intención de voto: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.
Qué dicen los promedios de las encuestas
De acuerdo con el promedio de las cinco mediciones, cuatro de las firmas encuestadoras ubican a Iván Cepeda como el candidato con mayor intención de voto, lo que lo consolida como el mejor posicionado en este momento de la contienda, con un promedio del 30 %. Su desempeño más alto se registra en la encuesta de Invamer.
En segundo lugar, aparece Abelardo de la Espriella, con un promedio del 20,4 %, lo que marca una diferencia cercana a los 10 puntos frente a Cepeda y lo mantiene como su principal competidor directo en esta etapa de la carrera presidencial. Cabe señalar que Atlas es la única de las cinco encuestas analizadas que pone a Abelardo como ganador.
Un tercer bloque, ya a considerable distancia, está encabezado por Sergio Fajardo, con un promedio del 6,5 %. El candidato de centro obtiene su peor resultado en la encuesta de GAD3 y el mejor en CNC.
Más abajo se ubican los candidatos que participarán en la Gran Consulta del próximo 8 de marzo. En ese grupo lidera Paloma Valencia, con un promedio del 3,7 %.
En un rango similar aparecen Vicky Dávila, Claudia López y Juan Carlos Pinzón, todos con promedios cercanos al 2,6 %, reflejo de un escenario altamente fragmentado entre las candidaturas que buscan crecer de cara a la primera vuelta.
En el segmento de menor intención de voto figuran Juan Manuel Galán, Enrique Peñalosa, Aníbal Gaviria y Juan Daniel Oviedo, con promedios entre 1 % y 2 %, mientras que otros aspirantes se mantienen por debajo del 1 %, lo que anticipa una eventual depuración del tarjetón en los próximos meses.
Análisis de expertos
Para César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, los resultados muestran coincidencias relevantes entre las mediciones. Según explicó, pese a las diferencias técnicas entre las encuestas, “la tendencia general es la misma y el orden de las primeras posiciones se repite”, lo que permite hablar de un panorama relativamente estable en esta etapa temprana de la campaña.
En diálogo con Valora Analitik, Víctor Muñoz, fundador de la firma Guarumo, señaló que ya se pueden identificar tendencias claras en el escenario electoral: los punteros y un segundo bloque.
“Aunque el segundo bloque tiene una distancia considerable, son quienes mejor posicionados están para pelearles a los dos primeros en la primera vuelta y dependerá de su participación en las posibles consultas de marzo su crecimiento”, aseguró Muñoz.
Para el encuestador, las consultas serán determinantes, tal como ocurrió en procesos electorales anteriores, ya que permiten alinear expectativas, depurar el tarjetón y potenciar candidaturas.
En contraste, consideró que el análisis de una eventual segunda vuelta aún es prematuro y que será necesario esperar los resultados de marzo y las coaliciones que surjan de ese proceso.
Finalmente, el análisis advierte que las encuestas deben leerse como herramientas de diagnóstico y no como pronósticos definitivos. Aún quedan por definirse variables clave como las consultas interpartidistas, las alianzas, el número de candidatos que llegarán a la primera vuelta, el desempeño electoral en el Congreso y el impacto de los debates públicos.