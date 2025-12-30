Tesla publicó este martes la estimación de entregas realizadas por el consenso de Wall Street para el cuarto trimestre y el año completo, la cual arroja una tendencia a la baja.
La cifra, estimada en 422.850 unidades a nivel mundial en el último trimestre de su año fiscal, representaría una caída de 15 % con respecto al año anterior.
El dato es una previsión conjunta de cuántos vehículos espera la comunidad de analistas financieros que Tesla entregue en un periodo determinado.
Esta estimación se obtiene recopilando las proyecciones de varias firmas de análisis y calculando un promedio. En esta oportunidad participaron Daiwa, DB, Wedbush, OpCo, Canaccord, Baird, Wolfe, Exane, GS, RBC, Evercore ISI, Barclays, Wells Fargo, Morgan Stanley, UBS, Jefferies, Needham & Co, HSBC, Cantor Fitzgerald, William Blair.
La cifra es superior a la calculada por la misma compañía que dijo previamente que vendería 420.399, pero menor al dato que arrojó Bloomberg, que 445.000 entregas, que significarían una caída de solo 10 %.
Según Yahoo Finance, lo que sorprende no es una caída en las entregas del cuarto trimestre sino qué tan grave serías en Estados Unidos (EE. UU.) y si los mercados internacionales podrían compensar las pérdidas de ventas en ese país.
Para el año completo, las estimaciones de consenso de Tesla llegaron a 1.640.752 entregas, una caída del 8 % en comparación con 2024 y el segundo año consecutivo de caídas en las ventas del fabricante de automóviles.
La acción de la compañía se sitúa en la actualidad en US$461,5, creciendo 0,47 % frente a la jornada anterior.
Las pérdidas de Tesla
Las estimaciones a la baja de Tesla se producen en un contexto de cifras retadoras para la compañía y es que, de acuerdo con los más recientes resultados financieros entregados en el tercer trimestre del año fiscal, la empresa redujo sus ganancias.
Entre julio y septiembre de este año, la firma de Elon Musk registró un beneficio neto de US$1.370 millones, lo que representó una caída de casi 37 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Aunque un segundo año consecutivo de pérdidas de ventas no suele ser congruente para una acción que ha ganado casi 14 % este año, según Yahoo Finance, los analistas manifiestan que “los fundamentos no importan para acciones como Tesla, que apuestan más a la movilidad, la robótica y la inteligencia artificial que al negocio automotriz tradicional”.