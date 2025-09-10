Andrés D.C. responde a investigación: confirmó que seguirá abierto y operando con normalidad

El Ministerio de Trabajo impuso una medida preventiva de cierre provisional a la cocina principal del tercer piso de la sede de Andrés Carne de Res D.C, ubicada en la calle 82 de Bogotá.
La decisión, sin embargo, no implica el cierre total del restaurante, que sigue atendiendo con normalidad a sus clientes. Según explicó la administración, se trata de una orden puntual que se extenderá por una semana mientras se implementan los planes de mejora exigidos por la autoridad laboral.
Desde la administración del establecimiento señalaron que reciben la medida con “responsabilidad y total compromiso” y que ya están trabajando en la implementación de las recomendaciones consignadas en el acta.
El restaurante también precisó que, como medida de contención, robustecerá la cocina del último piso. La medida podría generar algunos ajustes en el servicio, pero aseguraron que seguirán garantizando la atención y calidad a sus clientes.
Por otra parte, el Ministerio de Trabajo verificará en un plazo de una semana si se corrigieron los riesgos identificados, tras lo cual decidirá si levanta o mantiene la sanción.
Los hallazgos de la inspección a Andrés Carne de Res
La diligencia fue adelantada por la viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, junto al director territorial de Bogotá, Amaury Gómez, e inspectores de trabajo.
Entre los hallazgos reportados están:
- Riesgos eléctricos por alta temperatura.
- Deficiencias en la ventilación de la cocina principal.
- Ausencia de la batería de riesgo psicosocial.
- Necesidad de estudios inmediatos para controlar el estrés térmico.
- Problemas de ubicación de las planchas de aluminio caliente en un espacio reducido y de alta concurrencia, lo que representa un riesgo de accidente para los trabajadores
