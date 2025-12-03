Angie Rodríguez saldría de dirección del Dapre por diferencias con presidente Petro

Angie Rodríguez, una de las funcionarias más cercanas al Gobierno Petro, saldría de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Según información de Caracol Radio, esta decisión fue tomada luego de que Rodríguez no aceptara el nombramiento de José Alexis Mahecha, como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc).
La funcionaria no habría estado de acuerdo por unas discordias que tuvo en el pasado con Mahecha, cuando se desempeñó como subdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, razón por la cual Gustavo Petro, presidente de Colombia, habría solicitado su renuncia.
El medio también mencionó que en su reemplazo llegaría Letty Leal, quien actualmente ocupa el cargo de subdirectora del Dapre.
Otro dato relacionado es que “Caracol Radio conoció que, en Casa de Nariño, habría una campaña para sacar a Angie Rodríguez del Gobierno, pues habría descubierto irregularidades en contratación en el Fondo de Adaptación”.
Cabe resaltar que, durante el mandato de Petro, han pasado cinco directores del Dapre: Mauricio Lizcano, Carlos Ramón González, Laura Sarabia, Jorge Rojas Rodríguez y ahora Angie Rodríguez.
Además, uno de ellos está siendo investigado por la justicia. Se trata de Carlos Ramón González, involucrado en el mayor escándalo de corrupción de esta administración, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En la última información sobre el caso de González, la Fiscalía presentó acusación ante la Corte Suprema, donde no solo formaliza cargos contra el acusado, sino que también dibuja una cadena de mando que habría articulado órdenes desde la Casa de Nariño hasta los operadores encargados de entregar dinero ilícito a las cabezas del Congreso.
—