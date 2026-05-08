Así será la primera oferta de recompra de acciones de Mineros: irá hasta por US$15 millones

En línea con otros emisores de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), los accionistas de Mineros aprobaron en su asamblea de este año un programa de readquisición de acciones por hasta US$80 millones.
De acuerdo con las condiciones, este programa será ejecutado mediante una o varias ofertas de readquisición, y en un plazo máximo de tres años contados desde la reunión de accionistas, es decir, el 27 de marzo de 2026.
Una vez reglamentado este programa por la Junta Directiva de la compañía (el 30 de marzo), la compañía dio a conocer cómo será la primera oferta de recompra, que se ejecutará a través del mecanismo independiente de la bvc, por un monto de hasta US$15 millones.
Al convertir este valor a moneda local, el monto en pesos colombianos corresponde a $55.596 millones, según informó Mineros.
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Detalles de la recompra de acciones
La empresa indicó que la oferta está dirigida a todos los accionistas de Mineros que se encuentren debidamente inscritos como accionistas de la Sociedad en el Depósito Centralizado de Valores de Colombia (Deceval) al día de la publicación del aviso de oferta.
En relación con las fechas del periodo de aceptaciones, se dio a conocer que los accionistas que quieran participar podrán hacerlo el 11 de mayo de 2026 y por un término de cinco días hábiles, es decir, hasta el 15 de mayo de 2026.
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El precio ofrecido por cada acción ordinaria se determinará mediante la modalidad de construcción del libro de ofertas.
Los destinatarios de la oferta de readquisición indicarán el precio al que están dispuestos a vender una cantidad determinada de acciones o su decisión de ir a precio de adjudicación en las aceptaciones que sean presentadas durante las fechas mencionadas.
Consulte acá el aviso de oferta de la readquisición de acciones de Mineros.
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