Colombia pone en marcha la trazabilidad minera a nivel nacional. La Agencia Nacional de Minería (ANM) habilitó a MinTrace como Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales, convirtiéndose en la primera plataforma autorizada en el país para registrar y operar este sistema de control sobre la cadena minera.
Desarrollada por la empresa tecnológica colombiana Cuantico, MinTrace permitirá registrar las transacciones asociadas a la compra, transformación y exportación de minerales como oro, carbón, coque, esmeraldas, calizas, arcillas y materiales de construcción, entre otros.
La habilitación se produce con el inicio del Sistema de Trazabilidad de Minerales, una estrategia nacional liderada por la ANM para fortalecer la formalización minera, cerrar el paso a la comercialización irregular y mejorar la calidad de la información del sector. La plataforma contará con integración directa con la Agencia, lo que facilitará su implementación gradual y su cobertura en todo el territorio nacional.
El Sistema de Trazabilidad de Minerales se soporta en el marco normativo vigente, especialmente en el Decreto 2234 de 2023 y la Resolución 0759 de 2024 de la ANM, normas que definen los lineamientos técnicos, operativos y de reporte para verificar el origen lícito de los minerales en Colombia, así como los estándares de información y los mecanismos de control de la cadena minera.
La trazabilidad minera comenzará a operar de forma progresiva a partir del 1 de enero y aplicará a comercializadores, titulares mineros, plantas de beneficio y operaciones de pequeña, mediana y gran minería.
En este contexto, MinTrace anunció el Plan Pionero, una iniciativa dirigida a acompañar y reconocer a los primeros actores del sector que adopten la trazabilidad minera desde su fase inicial.
“La trazabilidad minera fortalecerá la confianza, la transparencia y el crecimiento del sector minero colombiano. Hemos desarrollado un servicio integral que estará disponible para los empresarios del país desde mañana en www.mintrace.co”, señaló Daniel Medina, CEO de Cuantico.
Sobre MinTrace
MinTrace es una plataforma tecnológica colombiana diseñada para operar la trazabilidad minera conforme al Sistema de Trazabilidad de Minerales (STM). La plataforma fue desarrollada por la compañía tecnológica colombiana Cuantico (www.cuantico.com).
Desde el 17 de diciembre de 2025, MinTrace cuenta con la habilitación oficial otorgada por la Agencia Nacional de Minería (ANM) para operar como Operador Tecnológico de Trazabilidad de Minerales, permitiendo el registro y reporte de operaciones de trazabilidad minera en Colombia.