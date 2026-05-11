Antioquia, en alianza con Veolia, fortalece su capacidad industrial para enfrentar los desafíos ambientales

Veolia anunció el fortalecimiento de sus soluciones de seguridad ambiental en Antioquia, enfocadas en la descarbonización, la descontaminación y la regeneración de los recursos naturales, con el fin de responder a las necesidades críticas de empresas y comunidades.
La apuesta de la compañía en el departamento hace parte de una visión más amplia en Colombia para apoyar a municipios, industrias y empresas en la reducción de sus emisiones en un 59 % para 2027, impulsando una transición hacia modelos más sostenibles, competitivos y resilientes.
“Antioquia no solo es la segunda economía del país, también concentra cerca de una quinta parte de la capacidad manufacturera nacional, lo que la convierte en un territorio estratégico para acelerar la transformación ecológica industrial y posicionar al departamento como un referente positivo a nivel global”, señaló Judith Buelvas, directora país de Veolia para Colombia y Panamá.
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Asimismo, presentó alternativas sostenibles para la disposición de residuos peligrosos mediante tratamientos térmicos (incineración y esterilización), soluciones de contención (celdas de seguridad), tratamiento de residuos líquidos, protección de marca y manejo de materiales contaminados; así como soluciones de recuperación y circularidad como remediación de suelos, geofísica avanzada, recuperación de solventes e hidrocarburos, combustibles derivados de residuos, bioenergía, tratamiento de agua y eficiencia energética.
Durante el encuentro, Liliana Taborda, directora de Corantioquia, destacó la importancia de reconocer a las compañías que van más allá del cumplimiento regulatorio y convierten la sostenibilidad en un motor de competitividad regional, articulando actores del territorio para proteger los recursos y generar más desarrollo.
“Lo que antes era visto como un costo para las empresas, hoy es una fuente de competitividad. La gestión ambiental dejó de ser únicamente una obligación operativa para convertirse en una palanca de transformación. Contamos con la infraestructura más grande de Colombia para la gestión integral de residuos con cobertura nacional, respaldada por nueve Centros Inteligentes de Gestión Ecológica, estratégicamente ubicados para optimizar la logística del país”, agregó Buelvas.
La directiva también resaltó algunos de los resultados ambientales alcanzados por la compañía durante el 2025:
- Disposición segura, en celdas de seguridad, de 105.240 toneladas de residuos peligrosos y tratamiento térmico de 25.442 toneladas.
- Tratamiento de 43.700 toneladas de suelos contaminados a nivel nacional.
- Gestión de 15.000 toneladas de residuos aprovechables gestionados en las instalaciones de clientes industriales.
- Generación de 14,25 GWh de energía eléctrica producida mediante proyectos de trigeneración.
- Tratamiento de 377.503 m³ de aguas residuales y 650.000m³ de agua potable.
- Producción de 4.560 toneladas de aceites provenientes de residuos marítimos (AFO).
- Transformación de 122 toneladas de plástico.
- Producción de combustibles alternativos derivados de residuos (CDR), generando 22.000 toneladas y aprovechando 1.010.193 m³ de biogás como fuente energética en operaciones como la de Manizales.
Adicionalmente, durante el último año, la compañía operó el primer sistema licenciado en América Latina para la destrucción de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO), eliminando 9.329 kg de estos compuestos. También, sus soluciones industriales evitaron la emisión de 29.000 toneladas de CO₂ equivalente.
Este nivel de innovación, impulsado por el líder global en servicios ambientales, ha permitido que más de 600 compañías de 30 sectores económicos y más de 10.000 clientes directos e indirectos avancen en sus metas de sostenibilidad y obtengan reconocimiento por la implementación de mejores prácticas ambientales.