Anuario Ganadero: radiografía y hoja de ruta para fortalecer el sector en Colombia

La Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, presentó el Anuario Estadístico Ganadero de Colombia, un documento técnico completo del sector y la principal guía estratégica para orientar la toma de decisiones en la pequeña, mediana y gran ganadería del país.
Se trata de un compendio de cifras, análisis y tendencias, construido con información verificada a nivel nacional, regional y municipal, que permite anticipar escenarios, corregir rezagos y proyectar inversiones inteligentes.
“El Anuario es una radiografía precisa del presente y el futuro del sector. Es una guía para que los ganaderos sepan cómo viene la dinámica del mercado y qué ajustes deben hacer para seguir siendo competitivos y eficientes en el trabajo diario del campo”, afirmó José De Silvestri, gerente técnico de Fedegán.
Relevancia de la ganadería para Colombia
El informe ratifica que la ganadería es uno de los ejes fundamentales del desarrollo económico, social y ambiental del país. Contribuye con cerca del 38 % del PIB agropecuario, ocupa más del 80 % del suelo agrícola, genera cohesión territorial, empleo rural, cultura y seguridad alimentaria.
Asimismo, el documento reconoce el trabajo articulado con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, el ICA y ProColombia para abrir mercados, fortalecer la trazabilidad, impulsar la modernización y posicionar a Colombia como proveedor confiable de proteína animal.
A su vez, el análisis evidencia avances significativos gracias a la presencia territorial del Fondo Nacional del Ganado, los programas de asistencia técnica, la vacunación, la formación y la gestión sanitaria.
También se plantea el principal reto del sector: “Colombia no necesita más vacas; necesita vacas más productivas. Cada litro y cada kilo deben producirse mejor. El cambio climático ya impacta la estructura productiva y la transición hacia la bioeconomía y la certificación climática no es opcional: es obligatoria”, aseguró De Silvestri.
Hallazgos clave del informe y acciones que deben priorizar en cada territorio
Fedegán presentó los hallazgos clave y los llamados a la acción que cada territorio debe priorizar para acelerar su transformación.
Región Caribe
La federación expuso que la región concentra el 30 % del inventario bovino del país, con un alto potencial de tecnificación, genética adaptada y exportación. Adicional a eso, sigue siendo la cuna de la ganadería nacional, con enorme cohesión cultural y productiva.
No obstante, persisten retos en formalización, acopio lácteo, infraestructura de frío y plantas de beneficio.
El llamado a la acción se enfoca en acelerar la formalización para mejorar precios y competitividad; modernizar plantas de beneficio y sistemas de frío; expandir programas de pasturas mejoradas y silvopastoreo; impulsar alianzas productivas para exportación.
Región Andina
Es la región con mayor tecnificación y acceso a mercados, donde predomina la producción lechera sofisticada y sistemas de doble propósito.
También lidera en innovación genética, trazabilidad, biotecnología y prácticas sostenibles. Además, tiene alta dependencia de centros de consumo (Bogotá, Medellín, Cali).
Las acciones están centradas en cerrar brechas en nutrición, genética y manejo de praderas; formalizar la producción láctea para mejorar precios y pago por calidad; aumentar el acceso a certificaciones (sostenibilidad, libre de deforestación); impulsar asociatividad y digitalización productiva.
Región Orinoquía
Según Fedegán, es un territorio clave para sostener el estatus sanitario nacional, con alta disponibilidad de tierras y un inventario creciente, capacidad real de duplicar la productividad en 10 años y avances en sistemas silvopastoriles, recuperación de suelos y diversificación productiva.
No obstante, hace un llamado a invertir en infraestructura productiva acopio, frío y vías terciarias; acelerar la tecnificación de praderas y carga animal; impulsar nuevos modelos de integración: carne-leche-cultivos; convertir la región en laboratorio nacional de ganadería climática.
Región Amazónica
La región concentra más de 48.000 empleos rurales ligados a la ganadería, al tiempo que se avanza en la erradicación de sistemas extensivos que presionan los bosques. Tiene potencial enorme para sistemas silvopastoriles, reconversión y pagos por servicios ambientales.
No obstante, debe priorizar reconversión productiva con enfoque regenerativo; aumentar proyectos de restauración y protección de fuentes hídricas; promover certificaciones libres de deforestación; articular ganadería con bioeconomía regional (cacao, caucho, piscicultura).
Región Pacífica
Tiene importancia social y cultural enorme, con grandes retos para la tecnificación. Adicionalmente, sistemas pequeños, clima desafiante y dependencia de intermediarios.
El llamado a la acción: acelerar procesos para conectar productores con el mercado formal; impulsar infraestructura y formación técnica; fomentar modelos asociativos y emprendimientos rurales.
Fedegán presentó hoja de ruta nacional
El Anuario Ganadero concluye que Colombia puede duplicar su productividad en la próxima década si avanza decididamente en:
- Tecnificación de la finca mediana
- Renovación de plantas de beneficio
- Fortalecimiento sanitario
- Aporte al cambio climático
- Manejo sostenible del territorio
- Digitalización productiva
- Formalización comercial