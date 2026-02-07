Noticias empresariales

Anuario Ganadero: radiografía y hoja de ruta para fortalecer el sector en Colombia

La ganadería es uno de los ejes fundamentales del desarrollo económico, social y ambiental del país. Contribuye con cerca del 38 % del PIB agropecuario.

Por: -
Ganado
Sector ganadero. Imagen: Cortesía Fedegan.

Compártelo en:

La Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, presentó el Anuario Estadístico Ganadero de Colombia, un documento técnico completo del sector y la principal guía estratégica para orientar la toma de decisiones en la pequeña, mediana y gran ganadería del país.

Se trata de un compendio de cifras, análisis y tendencias, construido con información verificada a nivel nacional, regional y municipal, que permite anticipar escenarios, corregir rezagos y proyectar inversiones inteligentes.

“El Anuario es una radiografía precisa del presente y el futuro del sector. Es una guía para que los ganaderos sepan cómo viene la dinámica del mercado y qué ajustes deben hacer para seguir siendo competitivos y eficientes en el trabajo diario del campo”, afirmó José De Silvestri, gerente técnico de Fedegán.

Logo de Fedegán
Logo de Fedegán. Foto: tomada de Fedegán

Relevancia de la ganadería para Colombia

El informe ratifica que la ganadería es uno de los ejes fundamentales del desarrollo económico, social y ambiental del país. Contribuye con cerca del 38 % del PIB agropecuario, ocupa más del 80 % del suelo agrícola, genera cohesión territorial, empleo rural, cultura y seguridad alimentaria.

Asimismo, el documento reconoce el trabajo articulado con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agricultura, el ICA y ProColombia para abrir mercados, fortalecer la trazabilidad, impulsar la modernización y posicionar a Colombia como proveedor confiable de proteína animal.

A su vez, el análisis evidencia avances significativos gracias a la presencia territorial del Fondo Nacional del Ganado, los programas de asistencia técnica, la vacunación, la formación y la gestión sanitaria.

Créditos agropecuarios
Ganadería en Colombia. Foto: MinAgro

También se plantea el principal reto del sector: “Colombia no necesita más vacas; necesita vacas más productivas. Cada litro y cada kilo deben producirse mejor. El cambio climático ya impacta la estructura productiva y la transición hacia la bioeconomía y la certificación climática no es opcional: es obligatoria”, aseguró De Silvestri.

Destacado: Precios del agro arrancaron 2026 al alza: indicador de la Bolsa Mercantil subió 3,4 % en enero

Hallazgos clave del informe y acciones que deben priorizar en cada territorio

Fedegán presentó los hallazgos clave y los llamados a la acción que cada territorio debe priorizar para acelerar su transformación.

Región Caribe

La federación expuso que la región concentra el 30 % del inventario bovino del país, con un alto potencial de tecnificación, genética adaptada y exportación. Adicional a eso, sigue siendo la cuna de la ganadería nacional, con enorme cohesión cultural y productiva.

No obstante, persisten retos en formalización, acopio lácteo, infraestructura de frío y plantas de beneficio.

El llamado a la acción se enfoca en acelerar la formalización para mejorar precios y competitividad; modernizar plantas de beneficio y sistemas de frío; expandir programas de pasturas mejoradas y silvopastoreo; impulsar alianzas productivas para exportación.

Región Andina

Es la región con mayor tecnificación y acceso a mercados, donde predomina la producción lechera sofisticada y sistemas de doble propósito.

También lidera en innovación genética, trazabilidad, biotecnología y prácticas sostenibles. Además, tiene alta dependencia de centros de consumo (Bogotá, Medellín, Cali).

Las acciones están centradas en cerrar brechas en nutrición, genética y manejo de praderas; formalizar la producción láctea para mejorar precios y pago por calidad; aumentar el acceso a certificaciones (sostenibilidad, libre de deforestación); impulsar asociatividad y digitalización productiva.

Región Orinoquía

Según Fedegán, es un territorio clave para sostener el estatus sanitario nacional, con alta disponibilidad de tierras y un inventario creciente, capacidad real de duplicar la productividad en 10 años y avances en sistemas silvopastoriles, recuperación de suelos y diversificación productiva.

No obstante, hace un llamado a invertir en infraestructura productiva acopio, frío y vías terciarias; acelerar la tecnificación de praderas y carga animal; impulsar nuevos modelos de integración: carne-leche-cultivos; convertir la región en laboratorio nacional de ganadería climática.

Región Amazónica

La región concentra más de 48.000 empleos rurales ligados a la ganadería, al tiempo que se avanza en la erradicación de sistemas extensivos que presionan los bosques. Tiene potencial enorme para sistemas silvopastoriles, reconversión y pagos por servicios ambientales.

No obstante, debe priorizar reconversión productiva con enfoque regenerativo; aumentar proyectos de restauración y protección de fuentes hídricas; promover certificaciones libres de deforestación; articular ganadería con bioeconomía regional (cacao, caucho, piscicultura).

Región Pacífica

Tiene importancia social y cultural enorme, con grandes retos para la tecnificación. Adicionalmente, sistemas pequeños, clima desafiante y dependencia de intermediarios.

El llamado a la acción: acelerar procesos para conectar productores con el mercado formal; impulsar infraestructura y formación técnica; fomentar modelos asociativos y emprendimientos rurales.

Ganaderia
La ganadería contribuye con cerca del 38 % del PIB agropecuario. Foto: archivo Valora Analitik

Fedegán presentó hoja de ruta nacional

El Anuario Ganadero concluye que Colombia puede duplicar su productividad en la próxima década si avanza decididamente en:

  • Tecnificación de la finca mediana
  • Renovación de plantas de beneficio
  • Fortalecimiento sanitario
  • Aporte al cambio climático
  • Manejo sostenible del territorio
  • Digitalización productiva
  • Formalización comercial
Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Ganadería en Colombia, Sector agropecuario
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar