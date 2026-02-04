Precios del agro arrancaron 2026 al alza: indicador de la Bolsa Mercantil subió 3,4 % en enero

El mercado agropecuario colombiano inició el año con ajustes al alza en los precios al productor. Según el más reciente informe de la Bolsa Mercantil de Colombia, el Índice de Precios Agropecuarios (IPAP) registró una variación mensual del 3,4 % en enero de 2026, situándose en 243,24 puntos.
Este incremento marca una tendencia alcista que también se refleja en la comparación anual, con una variación del 7,2 % frente a enero de 2025.
La Bolsa Mercantil (BMC) explicó que el comportamiento del primer mes del año estuvo marcado por una menor oferta estacional y afectaciones climáticas, estos se hicieron determinantes en la formación de precios en el primer eslabón de la cadena agropecuaria y presionaron los valores de productos básicos en la canasta familiar.
De hecho, el arranque de año confirma «presiones diferenciadas entre productos, regiones y cadenas», según vicepresidente financiero de la BMC, Juan Camilo Suárez,
«El IPAP de enero muestra un arranque de año con ajustes claros y se consolida como una referencia para identificar tendencias tempranas y anticipar decisiones en un sector determinante para el abastecimiento del país», añadió.
Los productos que más subieron
El aumento del índice en el primer mes del año se explicó principalmente por el comportamiento de tres productos clave: el plátano (contribución de 0,82 puntos porcentuales), que fue uno de los principales impulsores debido a ajustes en la oferta, la yuca (0,74 pp), que registró presiones al alza por condiciones regionales, y el tomate (0,52 pp).
A este comportamiento se sumaron aumentos en la leche cruda de vaca (0,33 pp) y en el grupo de hortalizas (0,30 pp).
De acuerdo con la BMC, estos ajustes responden a una combinación de factores estacionales y dinámicas de mercado que suelen presentarse al inicio de cada vigencia.
Sin embargo, no todos los productos siguieron la tendencia alcista. El informe destaca que el alza general fue mitigada por la caída en los precios de legumbres verdes (–0,26 pp), huevo (–0,21 pp) y flores (–0,12 pp).
El informe también identifica un comportamiento diferenciado en el cacao. Tras alcanzar niveles históricamente altos en 2024 y comienzos de 2025, los precios internos han venido ajustándose desde mediados del año pasado, en línea con la corrección de los precios internacionales y la baja en el precio del dólar.
“En el cacao, el ajuste responde a un cambio estructural que se viene consolidando desde mediados de 2025, tras un periodo de precios internacionales excepcionalmente altos, asociado a restricciones de oferta en África, cuya corrección, junto con la baja en el precio del dólar, se ha venido trasladando al mercado interno”, señaló Suárez.
El IPAP-BMC es un indicador clave que permite seguir de cerca el movimiento de los precios en el campo colombiano, proporcionando una visión técnica sobre la realidad de los productores y comercializadores frente a factores como el clima, la logística y la tasa de cambio.
