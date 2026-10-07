Anuncian cierres viales intermitentes en Las Areneras por obras de la Autopista Conexión Pacífico 1

A partir del miércoles 14 de octubre y hasta el viernes 13 de noviembre de 2026, el corredor vial del proyecto Autopista Conexión Pacífico 1 registrará interrupciones temporales e intermitentes en el sector conocido como Paso Nivel – Las Areneras, ubicado en jurisdicción del municipio de Amagá.
La medida, autorizada mediante una resolución por el Instituto Nacional de Vías (Invías), contempla cierres programados de lunes a viernes entre las 8:30 a. m. y las 1:30 p. m.
El esquema operativo dispuesto por la Concesionaria Vial del Pacífico alternará intervalos de 30 minutos de cierre total de la vía con 30 minutos de paso habilitado en ambos sentidos. Durante los fines de semana y días festivos no se realizarán cierres, garantizando la circulación continua habitual.
La concesión explicó que la restricción es necesaria para continuar con la construcción de la calzada izquierda del Retorno 2, una obra clave dentro de la solución integral de movilidad de Paso Nivel que alcanza a la fecha un avance del 82 % y que estaría lista en el primer trimestre del año entrante.
Luis Hernando Dávila, gerente técnico de Covipacífico, explicó que las obras de paso a nivel surgieron como parte de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental “y el tipo de obra que corresponde a dos retornos surgieron dentro de un proceso de concertación con la administración local y con las comunidades».
El principal desafío técnico del sector radica en la estabilización del Talud 23, una estructura de ladera de aproximadamente 150 metros de altura. En este frente de obra se adelanta la excavación y movimiento de más de 315.000 metros cúbicos de material arenoso y la instalación de 1.926 anclajes, sumado a la conexión de la calzada con el Puente 23.
Debido a que las excavaciones y maniobras de alta precisión se realizan directamente sobre una ladera ubicada encima de una vía que permanece en servicio, los cierres intermitentes son indispensables para prevenir riesgos asociados a desprendimientos de material y garantizar la seguridad de los usuarios y del personal de la obra.
Sobre la complejidad particular de intervenir el terreno mientras fluye el tráfico vehicular, Dávila señaló que para poder ejecutar el Talud 23 fue necesario implementar un manejo de tráfico debido a la complejidad que significa hacerlo “con la calzada existente funcionando debajo de él».
El proyecto Autopista Conexión Pacífico 1, ejecutado por Covipacífico, comprende el tramo Bolombolo – Camilo C – Primavera – Ancón Sur, articulando la conexión entre Medellín, el Valle de Aburrá, el Suroeste antioqueño y el Suroccidente del país.
La finalización del Retorno 2 permitirá consolidar una doble calzada continua en este punto crítico, optimizando el transporte de carga y pasajeros en una de las arterias viales más importantes para la competitividad de la región.
Dávila resaltó además el beneficio a largo plazo que representará la culminación de los trabajos para la movilidad regional: «Una vez terminemos, podemos ofrecer a todos nuestros usuarios una doble calzada completa, sin intervenciones en obras, sin restricciones en el tráfico, una carretera segura, móvil y cómoda».