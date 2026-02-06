Aplican sanción a controlante de Independiente Santa Fe por no revelar control del conglomerado

La Superintendencia de Sociedades impuso una multa de $65 millones a Diego Fernando Perdomo Rojas por no revelar oportunamente el control respecto del conglomerado conformado con Perlun, Independiente Santa Fe, La Tienda Roja, Santa Fe de Bogotá y La Piel del León.
La entidad por medio de un comunicado explicó que, conforme al régimen de matrices y subordinadas, las personas naturales que ejercen control sobre sociedades tienen la obligación de declarar oportunamente la existencia de grupos empresariales y situaciones de control.
Al tiempo, SuperSociedades enfatizó que esta obligación “no es sólo para las sociedades matrices, como sostuvo el investigado”.
Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, dejó claro que le corresponde a la entidad velar por la adecuada inscripción en el registro mercantil de los grupos empresariales y las situaciones de control.
Y agregó que, durante los últimos años, se han adelantado investigaciones cuyos resultados contribuyen a la generación de confianza en el mercado.
Por eso, aseguró que esta revelación” tiene impacto en aspectos tales como la responsabilidad subsidiaria de los controlantes, la consolidación de estados financieros, las operaciones entre vinculados, la protección de los accionistas minoritarios, el tratamiento de los conflictos de intereses, las votaciones en los acuerdos de reorganización y la aplicación del régimen de precios de transferencia”.
Finalmente, la Superintendencia de Sociedades informó que el investigado podrá ejercer su derecho de defensa dentro del término señalado en la ley.