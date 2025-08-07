Aprobación del presidente Petro registró leve mejoría en agosto, según nueva encuesta de Invamer

La desaprobación del presidente Gustavo Petro para agosto de 2025 se ubicó en 58 %, cifra levemente inferior a la registrada en marzo pasado (60 %), según la más reciente encuesta de Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol. El estudio se basó en una muestra de 1.840 encuestas aplicadas en diversas regiones del país.
De acuerdo con los resultados, la aprobación del mandatario alcanzó el 37 %, lo que representa una leve recuperación frente al 35 % registrado en marzo pasado.
Si bien el presidente continúa enfrentando altos niveles de desaprobación, su imagen actual resulta menos desfavorable en comparación con la de su antecesor, Iván Duque, quien al cierre de su mandato tenía una desfavorabilidad de 68 %.
El sondeo también evaluó la percepción ciudadana sobre la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez. Los resultados revelan que su imagen enfrenta un mayor rechazo que la del presidente. Para agosto de 2025, su aprobación fue del 20 %, mientras que la desaprobación alcanzó el 70 %, reflejando un deterioro frente a mediciones anteriores.
No obstante, en comparación con marzo del mismo año, se observa una leve mejoría. En ese mes, la aprobación de Márquez se ubicó en 19 %, y su nivel de desaprobación llegó al 72 %, el más alto registrado desde el inicio de su gestión.
¿Cómo fue la percepción de los colombianos frente a otros presidentes en Colombia?
Además de los datos sobre figuras del actual gobierno, la encuesta incluyó un apartado sobre la percepción de los expresidentes colombianos. Pese a haber sido condenado a 12 años de prisión por el caso de falsos testigos, el expresidente Álvaro Uribe mantiene una imagen dividida. En agosto de 2025, su aprobación se ubicó en 45,6 % (por debajo del 46,5 % de la medición anterior) mientras que su desaprobación fue del 44,7 % (vs. 45,9 % de marzo).
Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos registró en agosto una aprobación del 39,5 % y una desaprobación del 48,6 %. En marzo de 2025, su imagen era mejor valorada, con una aprobación del 46 % y su rechazo llegaba a 45 %.
Al igual que Uribe, Santos experimentó una caída en su favorabilidad, aunque en su caso la desaprobación también.
Conozca la ficha técnica a continuación y la encuesta completa aquí.