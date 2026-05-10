Encuestadoras coinciden: Cepeda lidera intención de voto por la Presidencia, pero habrá segunda vuelta y será peleada

A tres semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, cinco firmas encuestadoras —Invamer, GAD3, AtlasIntel, Guarumo-EcoAnalítica y el Centro Nacional de Consultoría (CNC)— muestran un patrón consistente: Iván Cepeda encabeza todas las mediciones de intención de voto, mientras Abelardo De la Espriella y Paloma Valencia pelean un segundo lugar.
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El promedio de los cinco sondeos ubica al candidato del Pacto Histórico con 38,6 % de intención de voto para la primera vuelta. Sus registros individuales oscilan entre 36 % según GAD3 y 44,3 % según Invamer, la firma que le da la ventaja más amplia.
En segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella con un promedio de 23,2 %, aunque su intención de voto oscila entre 20,4 % que le da el CNC hasta 29,4 % en AtlasIntel.
Paloma Valencia suma 18,4 % en promedio, con un rango entre 13 % (GAD3) y 22,8 % (Guarumo), y es la candidata que muestra mayor variabilidad entre firmas, al tiempo que confirman que ha reducido sus cifras tras haber ganado la consulta interpartidista del 8 de marzo.
En tanto, el centro político muestra señales de agotamiento. Sergio Fajardo promedia 2,8 % en las cinco mediciones y Claudia López no supera el 3,6 % en ninguna firma, con un promedio de 2,5 %. Ambos candidatos acumulan juntos menos de 6 puntos porcentuales.
¿Qué pasará en la segunda vuelta por la Presidencia?
El escenario más complejo para Iván Cepeda no está en la primera vuelta, sino en la segunda. En un enfrentamiento directo con De la Espriella, el candidato oficialista promedia 45,9 % frente a 40,7 % del abogado barranquillero, según el consolidado de las cinco firmas. Es decir, está a menos de cinco puntos porcentuales de diferencia.
Eso sí, el escenario más adverso para el candidato del Pacto Histórico es el que lo enfrenta a Paloma Valencia. En ese cruce, el promedio de las encuestadoras le da a la candidata del Centro Democrático 43,5 %, apenas 0,5 puntos por debajo del 44 % que registra el senador del Pacto Histórico.
Lo anterior refleja un empate técnico que convierte esa posibilidad en el más incierto de los escenarios.