En el marco de una visita a China, Valora Analitik conversó con Manuela Duque, CEO de Navitrans, sobre la estrategia de la compañía, el papel de la marca Foton en el mercado local y las señales que está dando la economía colombiana en materia de transporte de carga.
De acuerdo con Manuela Duque, este tipo de viajes no solo buscan mostrar fábricas o productos, sino cambiar la percepción que aún existe sobre la industria china y conectar a los clientes con una visión de futuro.
¿Qué está haciendo Navitrans en China y por qué es clave esta visita?
Recibimos nuevamente la invitación de Foton para traer clientes y conocer de primera mano este mundo que, para muchos, sigue siendo desconocido. China es un país que rompe paradigmas. No se trata solo de ver la magnitud de las plantas o la capacidad productiva, sino de conectarse con la mirada de futuro que tiene la marca.
Esa visión nos invita a llevar al mercado colombiano productos cada vez más competitivos, con innovaciones que ya estamos empezando a recibir, especialmente en tecnologías eléctricas e híbridas. Cuando uno viene acá y ve lo que está pasando, entiende que hay que salir, conocer y cambiar la forma como se mira la industria asiática.
¿Por qué es importante traer clientes colombianos y cambiar esos paradigmas?
Porque cuando aterrizan acá se dan cuenta de la grandeza del país y del nivel de desarrollo industrial que existe. Foton tiene opciones para todos los sectores y ha entendido muy bien las necesidades del mercado colombiano. Eso se traduce en productos ajustados a nuestra realidad operativa, a nuestra geografía y a las exigencias de los transportadores.
Invitamos clientes de distintos sectores para que vivan la experiencia completa. No es lo mismo que te cuenten a que tú mismo veas cómo se fabrican los vehículos y cómo se piensa la movilidad del futuro.
¿Cuál es el papel de Navitrans llevando estos vehículos a Colombia?
Navitrans ya lleva cerca de 10 años representando a Foton en Colombia. En este tiempo nos hemos enfocado en tener una solución para cada sector. En China, por ejemplo, visitamos la planta de vehículos vocacionales, donde se producen volquetas y camiones especializados.
La volqueta de Foton es un caso de éxito muy claro en Colombia. Lo mismo ocurre con la tractomula, que ha tenido una gran aceptación porque viene equipada con motor Cummins, ofrece un excelente rendimiento de combustible y ha demostrado ser un equipo confiable y seguro para los conductores.
¿Qué sectores están jalonando hoy la demanda de vehículos?
Nosotros nos movemos de acuerdo con la economía colombiana y llevamos varios años diversificando nuestra presencia en distintos sectores. Hoy vemos un nuevo apetito en el sector transporte y una activación del consumo en el país.
Los generadores de carga están tomando decisiones estratégicas para ampliar sus flotas propias y ahí estamos nosotros, listos para acompañarlos. También hay un interés creciente por renovar flotas, y este tipo de visitas les abre mucho el panorama a los clientes a la hora de tomar decisiones de inversión.
¿Qué expectativas hay frente a nuevas tecnologías, como los vehículos híbridos?
Foton nos va a liberar su nueva tecnología híbrida y con eso estamos apostándole de manera directa a la reducción de CO₂ en Colombia. La idea es que los transportadores sean más competitivos, con soluciones cada vez más eficientes y sostenibles.
Nuestra apuesta es clara: ensayar, validar y traer al país las nuevas tecnologías que se van presentando, siempre pensando en el impacto económico y ambiental.
¿Cómo ve Navitrans el panorama para 2026?
Estamos viendo un 2026 positivo, con una dinámica similar a la que se ha presentado en 2025. Los colombianos somos resilientes y estamos determinados a sacar adelante el país. Vemos con optimismo la recuperación de los distintos sectores y creemos que el transporte seguirá siendo un eje clave del crecimiento económico en Colombia.