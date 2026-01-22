La Comunidad Andina se pronunció este jueves frente a la tensión diplomática y ahora comercial que se vive entre Colombia y Ecuador, dos de los miembros fundadores y activos del organismo regional.
A través de un comunicado, la Secretaría hizo énfasis en mantener el diálogo e instó al aplazamiento de las medidas anunciadas recientemente por las dos partes.
Cabe recordar que Ecuador impuso un arancel de 30 % a los productos colombianos que ingresen a su país -como respuesta por las acciones poco efectivas del Gobierno colombiano en la lucha contra el crimen organizado- y, en respuesta, el Ejecutivo dirigido por Gustavo Petro planteó la misma tasa impositiva para 18 productos y anunció otras determinaciones respecto al sector energético.
Así las cosas, en el marco de su rol establecido en el Acuerdo de Cartagena, el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, remitió comunicaciones a los presidentes de ambos países, solicitando la postergación de las medidas anunciadas.
“Nos ponemos a disposición para coadyuvar a un diálogo estrecho que permita abordar las preocupaciones de ambos países, privilegiando la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos, en un escenario internacional cada vez más complejo y dinámico”, agrega el documento.
Así está el escenario comercial entre Colombia y Ecuador
La relación comercial entre Colombia y Ecuador ha sido larga y estrecha en los últimos años, con una balanza comercial superavitaria para los productos colombianos.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entre enero y noviembre de 2025, las ventas del país hacia a Ecuador totalizaron US$1.673 millones, lo que representó una caída de 3,2 % frente al mismo periodo de 2024.
En materia de compras, Colombia importó de esa Nación bienes y servicios por más de US$702,6 millones entre enero y octubre del año pasado, lo que representó una variación de 6 %, respecto al mismo periodo de 2024.
La energía, el azúcar, el café y medicamentos son algunas de las cosas que más compra Ecuador a Colombia. En contraste, los productos como madera, aceite de palma, arroz semielaborado y policarbonatos es lo que más se adquiere de Ecuador.
