Argos abre nueva línea de producción de concreto en Santa Marta y duplica su capacidad instalada

Argos, empresa de cemento del Grupo Argos, anunció la apertura de una nueva línea de producción de concreto en Santa Marta, con una capacidad instalada de 55 metros cúbicos por hora.
“En Santa Marta están pasando cosas grandes y con esta ampliación fortalecemos nuestra presencia en el mercado y reafirmamos la confianza en el potencial de esta región con un propósito clave: seguir entregando a nuestros clientes una propuesta de valor enfocada en maximizar el valor compartido, con productos y soluciones desarrolladas a partir de sus necesidades y las del mercado”, afirmó William Nassar, gerente de la Zona Norte de Cementos Argos.
Además de la nueva infraestructura, Argos reforzará su flota de vehículos y vinculará talento local para las labores de operación y distribución del concreto, contribuyendo a la generación de empleo formal y al dinamismo económico de la zona.
Con esta nueva línea, que complementa la ampliación ejecutada en abril de 2024, la compañía alcanzará casi el doble de su capacidad de producción de concreto en Santa Marta.