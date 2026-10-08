Al cierre de septiembre de 2026, Aris Mining registró una producción de 217.300 onzas de oro. Este resultado acumulado representó un incremento del 16 % respecto al mismo periodo del año anterior.
En lo correspondiente al tercer trimestre, la producción totalizo 69.300 onzas, mientras que las ventas se estimaron en 68.400 onzas, a un precio promedio de US$4.204 por onza.
Lo anterior se traduce en ingresos en aproximadamente US$287 millones en el trimestre y de más de US$972 millones en lo corrido del año.
En línea con esas cifras, la compañía mantiene su proyección de alcanzar el extremo inferior de su guía de producción para 2026 de 300.000 a 350.000 onzas, y espera presentar sus resultados operativos y financieros del trimestre el próximo 4 de noviembre.
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Avances en proyectos
Aris Mining informó que las toneladas extraídas directamente por la empresa en su operación en Segovia aumentaron aproximadamente un 23 % entre el primero y tercer trimestre.
No obstante, la producción de sus socios mineros externos se vio afectada a comienzos del año por restricciones temporales en el acceso a explosivos, lo que impactó sus toneladas y leyes.
En la mina de Marmato, se puso en marcha la operación de la nueva instalación de relaves filtrados Cascabel 3.
De acuerdo con la compañía, la transición prevista desde Cascabel 2 requirió aproximadamente cuatro semanas de suspensión de las operaciones de la planta de flotación, periodo que se aprovechó para realizar mejoras y un mantenimiento exhaustivo. Esto contribuyó a una menor producción en el tercer trimestre de 2026.
Por su parte, el plan técnico de la mina en Soto Norte fue aprobado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) y se completó la preparación del Estudio de Impacto Ambiental y Social para el proceso de participación con las comunidades.
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