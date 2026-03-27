Asamblea del GEB aprobó delegar a la Junta para la emisión de bonos internacionales

En la Asamblea General de Accionistas del Grupo Energía Bogotá (GEB) realizada este 27 de marzo, se puso sobre la mesa la delegación a la Junta Directiva para realizar emisiones internacionales de bonos.
La propuesta recibió el aval de los accionistas para que la Junta pueda decretar una o varias emisiones y colocaciones en el mercado internacional de capitales durante el 2026 y el primer trimestre de 2027. Esto con el propósito de preservar la flexibilidad y la gestión de endeudamiento de la compañía en caso de que exista una ventana de oportunidad para realizar este tipo de operación.
Karen Guzmán, gerente de financiamiento y relación con inversionistas, explicó que dicha flexibilidad permitiría financiar desde el plan de inversiones, adquisiciones, propósitos corporativos generales hasta refinanciar algunas obligaciones en la medida en que la administración lo considere pertinente.
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La medida tuvo en cuenta que la hoja de ruta de financiamiento del Grupo está orientada a asegurar su liquidez y anticipar de manera proactiva la refinanciación de los vencimientos que se tienen para el 2027. Eso ligado a la posibilidad de que las inversiones en proyectos del GEB y futuras adquisiciones puedan llegar a requerir de acceso al mercado de capitales.
La empresa también destacó que cuenta con múltiples fuentes de financiación, como ofertas competitivas para celebración de créditos con banca comercial local e internacional y multilaterales. Además de capacidad adicional de acceso al mercado local, mediante el Programa de Emisión y Colocación de bonos locales y papeles comerciales hasta por $2,5 billones.
Es importante destacar que la Asamblea no aprobó una emisión puntual, sino que autorizó a la Junta para que analice la posibilidad y las condiciones en caso de que exista tanto la oportunidad como una necesidad específica para llevarla a cabo.
Cabe recordar, además, que el 22 de octubre de 2025 se realizó una emisión de bonos internacionales por USD 500 millones, a 10 años y cupón de 5,75 %, para financiar parcialmente el plan de inversiones 2023–2027.
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