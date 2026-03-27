La Asamblea General de Accionistas de Ecopetrol de 2026 aprobó un dividendo más alto al previsto inicialmente, luego de que el gobierno de Gustavo Petro presentara una nueva propuesta por parte del Ministerio de Hacienda.
La cartera planteó subir el pago a $121 por acción, es decir, 10 % más frente a la iniciativa de la Junta Directiva de la compañía.
Lo anterior implicará que los dividendos aumenten de $4,5 billones inicialmente planteados a $4,9 billones. Del total, el grueso será para el Gobierno Nacional (unos $4,4 billones), mientras que el valor restante irá para accionistas minoritarios (unos $574.000 millones).
La propuesta fue aceptada por la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol, teniendo en cuenta que la Nación cuenta con el 88,5 % de la participación.
Además, los titulares dieron luz verde a que los minoritarios reciban el pago en una sola cuota, a más tardar 30 de abril. Para el caso de la Nación, habrá un primer giro de $4 billones que se deberá hacer el mismo 30 de abril y el valor restante deberá entregarse el 30 de junio.
Ahora bien, es clave indicar que, si bien Ecopetrol aprobó un dividendo más alto, este será inferior al entregado un año atrás, cuando se pagaron $214 por cada título.