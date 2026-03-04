Noticias económicas importantes Noticias del mercado financiero Noticias empresariales Noticias petroleras

Ecopetrol reveló propuesta de distribución de dividendos para 2026: será menos de la mitad que en 2025

Además, la petrolera colombiana bajó el porcentaje de las utilidades que serán pagadas a los accionistas: en 2025 fue 59 % y este año será 50,1 %.

Se aprobaron ajustes para el reglamento interno de la Asamblea de Accionistas de Ecopetrol
Accionistas de Ecopetrol. Foto: Valora Analitik.

Tras dar a conocer sus resultados financieros y operativos para 2025, en los que se reportó una caída de casi 40 % en sus utilidades netas, la petrolera colombiana reveló que su Junta Directiva aprobó presentar a consideración de la Asamblea General de Accionistas el proyecto de distribución de utilidades del 2025.

Vale recordar que la reunión de accionistas se hará el próximo 27 de marzo de 2026. De acuerdo con la propuesta, se buscará el pago de $110 por cada acción de la compañía. Eso supone una baja de casi la mitad frente al dividendo del año pasado, que fue de $214 por cada título.

Se redujo el porcentaje de dividendos que pagará Ecopetrol

Esta propuesta equivalente a un porcentaje de distribución del 50,1 % de la utilidad neta de Ecopetrol que también es menor a la del año pasado, cuando se repartieron el 59 % de las ganancias generadas en 2024.

El pago de dividendos para todos los accionistas será en una cuota a más tardar el 30 de abril de 2026, teniendo en cuenta la calendarización de pagos del saldo de la cuenta por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC), correspondiente a su acumulación de 2025. 

Así mismo, la petrolera dio a conocer que su Junta propondrá la constitución de una reserva ocasional por $21,14 billones, que será destinada a brindar flexibilidad en el desarrollo de su estrategia.

