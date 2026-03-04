Producción de Ecopetrol registró leve caída en 2025: llegó a 745.000 barriles diarios

La producción de Ecopetrol en 2025 se ubicó en 745.000 barriles diarios de crudo, lo que representó una reducción de 0,1 % frente a las cifras reportadas en 2024.
Las reservas probadas del grupo alcanzaron 1.944 millones de barriles de petróleo, de los cuales 91 % se encuentra en Colombia y 9 % en EE. UU. El índice de reemplazo de reservas en este segmento fue de 121 %, con una vida media equivalente de 7,8 años. En total, la vida media del crudo es de 8,2 años y la del gas de 6,3 años.
(Espere ampliación).