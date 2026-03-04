Ecopetrol, noticias y análisis de interés Noticias de Minería y Energía Noticias económicas importantes Noticias empresariales Noticias petroleras

Producción de Ecopetrol registró leve caída en 2025: llegó a 745.000 barriles diarios

La empresa también reportó que, en total, la vida media del crudo es de 8,2 años y la del gas de 6,3 años

Ecopetrol
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

La producción de Ecopetrol en 2025 se ubicó en 745.000 barriles diarios de crudo, lo que representó una reducción de 0,1  % frente a las cifras reportadas en 2024.

Las reservas probadas del grupo alcanzaron 1.944 millones de barriles de petróleo, de los cuales 91  % se encuentra en Colombia y 9  % en EE. UU. El índice de reemplazo de reservas en este segmento fue de 121  %, con una vida media equivalente de 7,8 años. En total, la vida media del crudo es de 8,2 años y la del gas de 6,3 años.

