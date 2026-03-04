Noticias empresariales Ecopetrol, noticias y análisis de interés Noticias de Minería y Energía Noticias económicas importantes Noticias económicas internacionales Noticias petroleras

Atención | Utilidad neta de Ecopetrol cayó en 2025 por tercer año consecutivo: llegó a $9 billones

Las ganancias de la principal empresa de Colombia se desplomaron cerca de 40 % durante el año pasado.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol
Fotos: Valora Analitik y Presidencia

El más reciente informe financiero confirmó que la utilidad neta de Ecopetrol cayó en 2025 por tercer año consecutivo, llegando a $9 billones. Es decir, bajó 39,5 % frente al 2024.

El mercado financiero preveía que las ganancias de la empresa más grande de Colombia se habrían ubicado alrededor de los $9 billones, cifra que, en todo caso, fue inferior a la registrada un año atrás ($14,9 billones).

Utilidad neta Ecopetrol 2025
Fuente: Ecopetrol

Corficolombiana, por ejemplo, preveía que estas fueran de $9,2 billones, mientras que la propia petrolera apuntaba a una cifra de $9 billones. Cibest (Bancolombia), por otro lado, era más pesimista: su previsión estaba en $8,2 billones.

(Espere ampliación).

