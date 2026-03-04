Ecopetrol habría completado en 2025 tres años consecutivos de caída en utilidades y tocado su peor nivel desde pandemia

Esta tarde del 4 de marzo, Ecopetrol revelará sus resultados financieros, no solo del cuarto trimestre de 2025, sino los consolidados de todo ese año. Sin embargo, las previsiones no son las mejores; incluso la misma compañía dijo que habrá caídas en sus utilidades y en sus ingresos. Otras previsiones señalaron que esta empresa habría completado en 2025 tres años consecutivos de caídas en sus utilidades y habría tocado su peor cifra desde la pandemia (2020).
Comenzando por el rubro de utilidades, algunas proyecciones del mercado financiero indicaron que estas se ubicarían en todo 2025 en $9,2 billones, lo que representaría una caída de 38 % frente a 2024, año en el que los ingresos fueron de más de $14,9 billones. Pero si solo se analiza el último trimestre de 2025, la compañía habría arrojado utilidades de $1,7 billones, reportando una baja de 54,9 % frente al mismo periodo de 2024, en el cual estas fueron de más de $3,8 billones.
Proyecciones hechas por la misma Ecopetrol. Imagen: Ecopetrol
Por su parte, los ingresos totales también registrarían cifras en retroceso. Datos de Corficolombiana apuntaron que este segmento para 2025 llegaría a poco más de $117,8 billones, es decir, 11,6 % menos que en 2024, cuando estos se ubicaron en más de $133,3 billones.
Comparando las cifras trimestrales de 2024 con 2025, también habría descensos: en el cuarto trimestre de 2024, los ingresos se ubicaron en $34,7 billones, mientras que en el de 2025 fueron de $26,9 billones, significando otra contracción de 22,5 %.
Otros indicadores de los estados financieros, como el Ebitda y el margen Ebitda, también presentarían bajas: 14,1 % y 1,18 %, respectivamente, entre 2024 y 2025.
Otras proyecciones del sector financiero
Las anteriores no fueron las únicas cifras que proyectaron contracciones en casi todos los indicadores financieros de la compañía, que en su mayoría pertenece al Estado colombiano, con más de 88 % de participación accionaria. Bancolombia también brindó sus previsiones. En cuanto a los ingresos totales, dijo que estos serían para todo 2025 de poco más de $118 billones, lo que significaría una reducción de 11,5 %.
Comparando los ingresos del último trimestre de 2024 y 2025, mencionó que habría otra caída de 22 %, ubicándose en $27,1 billones para 2025.
Pero las cifras más sorprendentes las reveló en materia de utilidades. El banco indicó que durante todo el año estas habrían disminuido 44,7 %, comparando 2024 con 2025. Si se comparan los últimos trimestres de ambos años, Bancolombia proyectó que la utilidad caería en más de 80 %, estimando que para el último lapso de 2025, Ecopetrol tendría una utilidad de solo $761.000 millones.
¿Por qué las cifras estarían a la baja?
Según Juan Camilo Dauder, gerente de renta variable de investigaciones económicas de Bancolombia, esto se presentaría por la caída en los precios internacionales del petróleo Brent y la revaluación del peso colombiano frente al dólar.
“El 2025 fue un año retador para Ecopetrol, con sus principales variables operativas que no jugaron a su favor. La compañía continuó haciendo grandes esfuerzos, pero quedan desafíos considerables en materia de eficiencia de costos y gastos”, agregó Dauder.
Cifras entre reservas y producción
Para una compañía que produce petróleo y gas, las reservas son un componente fundamental, ya que permiten estimar su capacidad de producción futura. A Ecopetrol no le fue mal en reservas ni en producción. Datos de Corficolombiana detallaron que las reservas se ubicarían en 1.944 millones de barriles, un incremento anual de casi 2,7 %.
Frente a la producción, esta corporación financiera indicó que habría un alza de 0,08 %, pasando de cerca de 746.000 barriles diarios en 2024 a 747.000 barriles al día en 2025.
Andrés Duarte, director de análisis financiero de esta organización, adicionó que, sin el acuerdo contractual con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sobre regalías en algunos campos, las reservas probadas habrían descendido 2,6 %.
Finalmente, Julio César Vera, presidente de XUA Energy y experto en el sector, añadió que, además de menores precios internacionales del crudo y la volatilidad de la tasa de cambio, los menores ingresos por refinación y la caída en la producción de gas llevaron a que la compañía registrara menos ingresos y utilidades a pesar de la estabilidad en producción y reservas.
Vera concluyó que otro elemento fundamental es el mayor endeudamiento, que ya estaría llegando a niveles críticos y podría empezar a afectar sus indicadores bursátiles y crediticios.
