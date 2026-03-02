El Fondo Soberano Noruego, uno de los más grandes del mundo, excluyó a Ecopetrol de su portafolio. Este mecanismo fue creado en los años 90 con el objetivo de invertir los recursos en activos de largo plazo. Su estrategia es mantener inversiones diversificadas a nivel global, dentro de las cuales pueden estar compañías energéticas como Ecopetrol. Sin embargo, el fondo decidió desinvertir o excluir a la estatal colombiana hasta que existan señales de cumplimiento con los estándares establecidos por su Consejo de Ética.
Según se mencionó, la decisión estaría relacionada con una presunta violación de derechos humanos en territorios donde opera la compañía. El fondo incorpora este tipo de variables dentro de sus criterios de inversión, no solo para decidir dónde pone sus recursos, sino también para evaluar la permanencia de una empresa en su portafolio. Cuando considera que no se cumplen los estándares éticos mínimos exigidos, procede a excluirla.
Aunque Ecopetrol no ha publicado un comunicado oficial al respecto, el fondo realizó sus evaluaciones con base en información pública, investigaciones académicas, reportes de organizaciones de derechos humanos, denuncias comunitarias e incluso decisiones judiciales, con el fin de determinar si existen hechos probados o riesgos significativos de violaciones graves.
Cabe señalar que este tipo de decisiones no buscan castigar a una compañía, sino evitar que los recursos del Estado noruego contribuyan directa o indirectamente a posibles daños graves en los territorios donde operan las empresas invertidas. En ese contexto, El Espectador indicó que, frente a la falta de un informe claro sobre a qué hechos hace referencia el Fondo Noruego, la sentencia T-390 de 2025 de la Corte Constitucional, en la cual se habría reconocido una vulneración grave a derechos del pueblo indígena Awá, asociada a derrames de petróleo vinculados al oleoducto Transandino.
Hechos de esta naturaleza suelen activar las alertas de fondos con lineamientos éticos estrictos como el noruego, lo que puede derivar en la exclusión de compañías de su portafolio. La decisión tiene implicaciones financieras, pero también reputacionales: cuando un inversionista institucional de este tamaño adopta una medida de este tipo, envía una señal que puede afectar la percepción de sostenibilidad y gobernanza de la empresa.
Al mismo tiempo, este escenario hace que la compañía tenga que revisar sus medidas de prevención y mitigación de impactos en las comunidades, así como revisar procesos de reparación, en la medida en que su actividad principal, la extracción de petróleo y gas, constituye el eje de su sostenibilidad financiera y operativa.
