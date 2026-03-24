Asamblea de Venezuela confirma a Ramón Orlando Maniglia como nuevo embajador en Colombia

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la designación del almirante retirado Ramón Orlando Maniglia Ferreira como nuevo embajador en Colombia, en una decisión que se da en medio de la reconfiguración política y diplomática que atraviesa el país vecino tras los recientes cambios en su liderazgo.
El nombramiento se había anticipado días atrás durante reuniones bilaterales en el Palacio de Miraflores y ahora queda formalizado con el respaldo del Parlamento venezolano, que avaló su hoja de vida y trayectoria en cargos militares y diplomáticos. Con esta decisión, Caracas busca consolidar la interlocución con Bogotá en un momento en el que ambos países intentan estabilizar sus relaciones políticas y comerciales.
Maniglia reemplazará al general Carlos Martínez, quien ocupaba el cargo desde 2023 y a quien se le solicitó regresar a Venezuela como parte de ajustes en la estrategia diplomática del gobierno venezolano. La rotación se produce en un contexto de reapertura internacional y de búsqueda de mayor coordinación con países de la región.
El nuevo embajador llega a Bogotá en un escenario distinto al de años anteriores, marcado por la normalización gradual de las relaciones binacionales, el restablecimiento de canales consulares y el repunte del comercio en la frontera tras la ruptura diplomática de 2019 y su posterior restablecimiento en 2022.
Perfil militar y experiencia diplomática, claves del nuevo embajador
Ramón Orlando Maniglia cuenta con una trayectoria que combina liderazgo militar y experiencia en política exterior. Fue ministro de Defensa de Venezuela entre 2005 y 2006 durante el gobierno de Hugo Chávez y posteriormente se desempeñó como embajador en Alemania, desde donde lideró gestiones para mantener vínculos con Europa en medio de sanciones y aislamiento internacional.
En los últimos meses, el almirante también participó en misiones diplomáticas en Washington junto al excanciller Félix Plasencia, en intentos por reconstruir puentes con Estados Unidos en un contexto de presión internacional sobre Caracas y de cambios en la correlación política dentro del país.
La diputada Lila Brazón, encargada de presentar el expediente ante el Parlamento, señaló que el fortalecimiento de la relación con Colombia representa tanto un reto como una oportunidad estratégica para Venezuela, especialmente en temas de seguridad fronteriza, comercio y cooperación energética.
La sesión parlamentaria en la que se aprobó el nombramiento de Maniglia también incluyó otros movimientos en la estructura institucional venezolana. El legislativo avaló la designación de Rubén Darío Molina como embajador en Nicaragua, uno de los aliados políticos más cercanos de Caracas en la región.
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Asimismo, el procurador general Reinaldo Muñoz Pedroza presentó su renuncia tras más de una década en el cargo, lo que abrió paso al nombramiento de la abogada Ariannis Noguera como su reemplazo. El Parlamento también anunció que en un plazo de 48 horas se definirá la designación del nuevo fiscal general, en medio de una reorganización del aparato estatal.