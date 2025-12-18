Asesinan a director seccional de la DIAN en Tuluá: Esto dijo la entidad

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó sobre el asesinato de Gilberto Jesús Calao González, quien se desempeñaba como director seccional de Impuestos y Aduanas en Tuluá.
En un comunicado oficial emitido este 18 de diciembre, la DIAN confirmó el fallecimiento del funcionario y expresó su solidaridad con la familia y el equipo de trabajo del directivo.
El hecho ocurrió en la mañana, hacia las 7:15 a.m., en el barrio El Jazmín, al sur del municipio. Según versiones oficiales, el funcionario se desplazaba en su vehículo particular cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, quienes lo abordaron y le dispararon repetidas veces antes de huir del lugar. Calao González falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas.
La Policía Nacional confirmó el homicidio e indicó que, de acuerdo con información preliminar, los agresores lo atacaron cuando salía de su casa y se dirigía hacia la sede de la DIAN en Tuluá. Las autoridades implementaron un plan candado para dar con el paradero de los responsables y ya avanzan en la respectiva investigación con apoyo de la Fiscalía General de la Nación.
Experiencia de Gilberto Jesús Calao
Gilberto Jesús Calao González era abogado de profesión, nacido en Lorica, Córdoba, y contaba con especializaciones en Administración Pública y en Instituciones Jurídicas de la Seguridad Social. Hizo parte de la DIAN durante 16 años, periodo en el cual ocupó distintos cargos dentro de la entidad. El pasado 27 de agosto había asumido la Dirección Seccional de Tuluá, posición desde la que se destacó por su compromiso institucional, liderazgo y vocación de servicio.
Recomendado: Comercio exterior de Colombia cierra con freno el 2025: estas son las medidas que han impactado su dinamismo
“Al interior de la entidad, Calao González será recordado como un funcionario responsable, comprometido, respetuoso y leal a sus convicciones, además de contar con un marcado don de gentes, cualidades que le permitieron consolidar una relación cercana con sus equipos de trabajo y con los contribuyentes de la región”, expresa la DIAN.
Finalmente, la entidad declaró duelo institucional en la sede seccional de Tuluá, razón por la cual las citas programadas para la jornada fueron reprogramadas. La DIAN reiteró su llamado a que se garantice la seguridad de los servidores públicos y se preserve el respeto por la vida en el ejercicio de la función pública.