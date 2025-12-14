Aunque el mundo ha atravesado los últimos años por un entorno internacional complejo en materia de comercio exterior, las políticas locales impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro en Colombia también han tenido un impacto significativo en los resultados de la actividad.
De acuerdo con el más reciente boletín del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las exportaciones de Colombia cerraron octubre en US$4.300,5 millones FOB, registrando una disminución del 0,2 % en comparación con el mismo mes del año anterior.
En lo corrido del año, si bien hubo un incremento, este fue solo del 1,7 % en los diez primeros meses de 2025.
El castigo a la industria de hidrocarburos -que agrupa el 35 % de las ventas totales del país- ha tenido gran parte de la responsabilidad del comportamiento mencionado.
Este grupo alcanzó un valor de US$1.507,3 millones FOB, un retroceso de 19 % explicado fundamentalmente por la disminución en las ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-22,1 %).
“En la parte de exportaciones, la política de transición energética ha impactado directamente a las ventas externas del país. Esto en un entorno en el que el mundo sigue demandando todo tipo de bienes minero-energéticos”, afirmó Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Colombia (Analdex).
En este contexto, sin embargo, hay que mencionar que si bien hay una línea muy marcada en la política del sector energético, esta no ha sido la única decisión del Ejecutivo que ha influido en que el país hoy no muestre -al menos en exportaciones- los datos de crecimiento estimados.
Para Mario de la Puente, director del Observatorio de Comercio Exterior de la Universidad del Norte, “las medidas que han generado mayores tensiones para el sector externo durante el Gobierno Petro se relacionan con el aumento de la incertidumbre regulatoria. Entre ellas destacan los cambios frecuentes en reglas de juego para importaciones y exportaciones, el énfasis en controles y requisitos adicionales para ciertos bienes”.
Un estudio de Araujo Ibarra encontró que en los últimos tres años, las exportaciones per cápita de Colombia bajaron de US$1.050 por habitante a US$950, frente a los US$3.000 del promedio por persona en el mundo.
“Este hecho se debe a la cantidad de trámites que los usuarios de comercio exterior colombiano deben seguir. Entre ellos, temas como la falta de reglamentación de las exportaciones por comercio electrónico desde zonas francas y la poca utilización del plan Vallejo por parte de los exportadores (solo hay 550 empresas allí de 9.500 exportadores)”, según comenta Martín Ibarra, socio de la firma.
Por todo lo anterior, las estimaciones siguen a la baja, y es que, en su más reciente pronóstico, Analdex ya estimó que este año el país no superará los US$50.000 millones exportados, por lo que la cifra no presentaría un crecimiento frente a 2024, cuando la Nación totalizó US$49.550 millones vendido en bienes al exterior.
Las importaciones resisten a nuevas medidas arancelarias
Al hablar del golpe al comercio exterior no solo se hace referencia a los bienes y servicios exportados, sino también a todo aquello que se está trayendo al país.
Si bien la dinámica de las importaciones se ha mantenido en terreno positivo, durante el Gobierno de Gustavo Petro se han expedido varios decretos que aumentan considerablemente los aranceles a productos de distintos sectores, alegando la necesidad de impulsar la producción local y la política de reindustrialización.
Este año, el Ejecutivo ha impuesto medidas de defensa comercial para productos como el papel Fotocopia, el examen quinquenal cables de acero, torón galvanizado y torón para concreto preesforzado, los espejos sin enmarcar, perfiles de acero aleado y sin alear, los tubos de acero y las láminas lisas galvanizadas, entre otros.
“En importaciones, la propuesta de declaración anticipada obligatoria, junto con el reciente proyecto de ley de Régimen Sancionatorio Aduanero, no contribuyen a que seamos un país competitivo”, afirmó Díaz de Analdex.