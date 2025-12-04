Exportaciones de Colombia volvieron a caer en octubre; combustibles jalonan la reducción

Las exportaciones de Colombia cerraron octubre de 2025 en US$4.300,5 millones FOB, registrando una disminución del 0,2 % en comparación con el mismo mes de 2024, de acuerdo con el más reciente boletín del DANE. Esta cifra rompe la tendencia positiva marcada en septiembre, mes en el que se había alcanzado el valor más alto de todo el año.
Al igual que en meses previos, la caída de las ventas externas del país se debe principalmente al fuerte retroceso del grupo de combustibles y productos de industrias extractivas, el sector que históricamente más contribuye al total (35 %).
Este grupo alcanzó un valor de US$1.507,3 millones FOB y experimentó una caída interanual del 19 % que se explicó fundamentalmente por la disminución en las ventas de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-22,1 %), que contribuyó con 14,6 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.
Además, en octubre, se exportaron 10,6 % menos millones de barriles de petróleo crudo que en el mismo mes de 2024.
Cabe recordar que, en septiembre de 2025, este grupo había reportado un crecimiento positivo del 3,7 % (luego de meses de caídas), pero esa tendencia no se mantuvo en octubre.
En contraste con las caídas de las industrias extractivas, el sector agropecuario, de alimentos y bebidas, continuó como el principal motor de crecimiento de las exportaciones colombianas.
En este renglón de la economía, las ventas externas alcanzaron los US$1.325,4 millones FOB, lo que significó un crecimiento del 32,2 % frente a octubre de 2024.
El grupo de manufacturas también reportó un crecimiento positivo, pues sus exportaciones sumaron US$1.004,4 millones FOB, un 6,6 % más que el año anterior.
Pese al leve retroceso mensual, en el periodo acumulado de enero a octubre de 2025, las exportaciones colombianas se mantuvieron en terreno positivo. Su valor total acumulado fue de US$41.639,9 millones FOB, un 1,7 % más que lo reportado 12 meses atrás.
