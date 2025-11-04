Exportaciones de Colombia llegaron en septiembre a su nivel más alto de 2025: ventas de combustibles repuntaron

En septiembre de 2025, las exportaciones de Colombia registraron un valor de US$4.621,3 millones FOB y presentaron un crecimiento del 11,1 % en relación con septiembre de 2024, de acuerdo con la información de exportaciones procesada por el DANE y la DIAN.
Se trata de la cifra mensual más alta de todo el año, la cual estuvo jalonada por las ventas externas del país en productos del agro, alimentos y bebidas, un sector que creció el 29,6 %.
Sin embargo, llama la atención que las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas, que participaron con 42,1 % del valor FOB total, presentaron un crecimiento del 3,7 % respecto a lo registrado 12 meses atrás, y llegaron a US$1.944,9 millones FOB.
Este grupo no había mostrado variaciones positivas en lo corrido del año. El boletín del DANE atribuyó el comportamiento a las mayores ventas de menas y desechos de metales (410,9 %), un renglón que contribuyó con 15,6 puntos porcentuales (pp) a la variación del grupo.
Aun así, las exportaciones de barriles de petróleo crudo cayeron un 11,9 % entre septiembre de 2025 y 2024, con 13,7 millones de unidades.
Por su parte, las manufacturas pusieron US$1.018,1 millones FOB en mercancías en mercados en el exterior en septiembre de este año, un 11,8 % más que en el mismo mes en 2024.
Así, en el periodo enero – septiembre de 2025, las exportaciones colombianas fueron US$37.310,1 millones FOB y registraron un aumento del 1,8 % cuando se comparan con lo reportado para el mismo periodo el año pasado.
