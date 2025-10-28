Así es el estadio en la punta de un rascacielos que se usará en el Mundial 2034

El escenario árabe estará ubicado a 350 metros de altura, en la cima de un rascacielos dentro de la futurista megaciudad NEOM, y tendrá capacidad para 46.000 espectadores. Su construcción iniciará entre 2026 y 2027, con finalización prevista para 2032, dos años antes del inicio del Mundial.
El estadio hará parte del complejo “The Line”, una de las obras centrales de NEOM, y será completamente alimentado por energía solar y eólica, en línea con los objetivos de sostenibilidad del reino.
Los asistentes ingresarán al recinto mediante ascensores de alta velocidad que recorrerán el interior de la torre. El diseño plantea que el Sky Stadium albergue partidos desde la fase de grupos hasta los cuartos de final.
Un megaproyecto para el Mundial 2034
El Sky Stadium se integra en un plan nacional que contempla la construcción de al menos 11 nuevos escenarios deportivos distribuidos en distintas ciudades sauditas.
Según el Ministerio de Deporte, la inversión total podría superar los US$10.000 millones, considerando estadios, transporte y hospedaje. Este esfuerzo se enmarca dentro de la Visión 2030, el plan económico del país para diversificar su economía y fortalecer sectores como el turismo y el entretenimiento.
Arabia Saudita sigue así una estrategia similar a la de Qatar 2022, que destinó más de US$200.000 millones en infraestructura y logística para organizar el evento. Sin embargo, la propuesta saudita busca ir más allá del modelo tradicional con proyectos de alto impacto tecnológico, como este estadio suspendido en el cielo.
El Sky Stadium sería el primer estadio de fútbol en el mundo construido sobre un rascacielos. Ingenieros han señalado que el principal reto será garantizar la seguridad estructural y la estabilidad del campo de juego frente a las corrientes de viento a esa altura.
Además, el sistema de evacuación, ventilación y transporte deberá cumplir con estándares inéditos en el deporte profesional.