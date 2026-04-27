Mbappé en duda a 45 días del Mundial: Su lesión ya pone millones en juego

A 45 días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el torneo ya enfrenta un impacto económico medible por las lesiones de algunas de sus principales figuras. Ya hay 10 bajas confirmadas y al menos 12 jugadores en duda, en una previa donde los clubes, las selecciones y las marcas ya sienten pérdidas en valor de mercado, salarios y negocios comerciales.
La situación más reciente involucra a Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid sufrió una lesión en el semitendinoso izquierdo y no tiene una fecha clara de regreso. Este tipo de lesión suele requerir entre tres y seis semanas de recuperación. Por eso, Francia sigue su evolución en detalle y espera su recuperación total para la Copa del Mundo.
Mbappé supera los 180 millones de euros en valor de mercado, según Transfermarkt, y cualquier falta de ritmo en el Mundial impacta directamente en su cotización y en el atractivo del torneo.
Pero Brasil es el caso más claro del golpe económico. La baja de Rodrygo por rotura de ligamento cruzado lo deja fuera y afecta a una plantilla que está entre las más costosas del fútbol. El atacante del Real Madrid está tasado cerca de 100 millones de euros. A esto se suma Eder Militao, también defensor en el club merengue, que será operado y estará varios meses fuera.
Otro caso es el de Estevao Willian, atacante del Chelsea de Inglaterra, prácticamente descartado por una lesión muscular grave. Solo en estos tres casos, Brasil tiene comprometido más de 200 millones de euros en valor de jugadores.
Las bajas que ya impactan millones antes del Mundial 2026
Europa también registra pérdidas importantes. Países Bajos no contará con Xavi Simons, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior jugando con el Tottenham. Su recuperación se extendería hasta 2027. El mediocampista tiene un valor cercano a los 80 millones de euros y era una pieza clave en su selección.
España sigue de cerca a Lamine Yamal. El jugador del Barcelona estará fuera al menos cinco semanas por una lesión muscular. Llegaría justo al Mundial y con falta de ritmo. Su valor ya supera los 120 millones de euros y es uno de los nombres que más ingresos mueve en campañas comerciales y venta de camisetas.
Argentina también está en alerta. Cristian ‘Cuti’ Romero tiene una lesión ligamentaria que lo dejaría fuera entre cinco y ocho semanas, mientras que Lautaro Martínez arrastra problemas musculares. Entre ambos superan los 150 millones de euros en valor de mercado. Si no llegan en plenitud, el impacto se traslada a resultados deportivos y a ingresos.
A estas bajas se suman nombres como Serge Gnabry de Alemania, Jack Grealish de Inglaterra y el francés Hugo Ekitike, además de selecciones como Japón y México que pierden jugadores importantes como Takumi Minamino y Luis Malagón.
Por qué las lesiones ya representan pérdidas económicas reales
El primer impacto es inmediato: el valor de mercado. Un jugador que sufre una lesión grave puede perder entre 15 % y 30 % de su cotización en pocas semanas. En futbolistas de 80 o 100 millones de euros, eso significa caídas de entre 15 y 30 millones.
El segundo impacto es el costo para los clubes. Equipos de élite siguen pagando salarios que superan los 8 o 10 millones de euros anuales por jugador. Si un futbolista pasa varios meses fuera, ese gasto no tiene retorno en resultados ni rendimiento.
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El tercer punto es el negocio comercial. El Mundial es el momento de mayor exposición para marcas deportivas. Empresas como Nike y Adidas estructuran campañas alrededor de estas figuras. Cuando no están o llegan sin protagonismo, el impacto se traduce en menos ventas y menor alcance.
La FIFA proyecta ingresos por más de US$3.000 millones en derechos de televisión en este ciclo. La presencia de las principales figuras es clave para sostener ese nivel de negocio.