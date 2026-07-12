Así es el plan de abastecimiento de Colombia para facilitar el transporte de gas en la década de 2030

El Plan de Abastecimiento de Transporte de Gas de Colombia que está trazado para la década de 2030 contempla la ampliación de la infraestructura de gasoductos, la construcción de nuevas obras para conectar puntos de regasificación y el aumento de la capacidad de transporte del energético. Las iniciativas requieren inversiones millonarias, y de ejecutarse, permitirían llevar gas a zonas que no cuentan con acceso suficiente a través de la red de gasoductos, como Cúcuta (Norte de Santander).
Con base en material académico sobre regulación del gas natural, importación de gas y gas licuado de petróleo (GLP), en la Universidad Externado de Colombia se revelaron algunas de las principales obras que integrarían este plan. Entre ellas se encuentra el gasoducto que conectaría el Valle Interior del Magdalena entre los puntos de Jobo (Córdoba) y Vasconia (centro del país).
En términos prácticos, esta obra permitiría transportar gas desde el Caribe hacia el interior. Actualmente, se utiliza la red de la Transportadora de Gas Internacional (TGI), que conecta Ballena (La Guajira), con Barrancabermeja, Sebastopol y Vasconia. El proyecto tendría un costo cercano a US$957 millones. Otra de las iniciativas es un gasoducto que conectaría el sistema nacional de transporte con la regasificadora del Pacífico, en Buenaventura. Este proyecto contempla una línea de 110 kilómetros y una inversión estimada de US$925 millones.
También se contempla la ampliación del gasoducto Vasconia–La Belleza, en el centro de Colombia, con una inversión cercana a US$0,62 millones, así como la ampliación del tramo La Belleza–El Porvenir–Cusiana, que se conectaría con la línea Cusiana–Apiay. La entrada en operación de estas obras está prevista para el primer trimestre de 2030. Sin embargo, tardaría cerca de 58 meses desde la selección de un inversionista, según el proyecto, revelaron académicos en la Universidad Externado.
En conjunto, estos proyectos buscan ampliar la capacidad de transporte en el centro del país y garantizar el abastecimiento de gas en un escenario en el que se desarrollan nuevos puntos de regasificación en la costa Caribe, como Ballena, que le pertenece a TGI (filial del Grupo Energía Bogotá, GEB); también está Puerto Bahía (Cartagena) de Frontera Energy pero que será operado por Ecopetrol, además de otras iniciativas, entre las que se incluye el proyecto de regasificación que Empresas Públicas de Medellín (EPM) construirá en Copacabana, al norte de Medellín.
Durante el evento del Externado, los académicos señalaron que, incluso con la ampliación de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), que actualmente es el único punto de importación y regasificación de gas del país, el sistema nacional de transporte aún no tiene la capacidad suficiente para movilizar mayores volúmenes de gas. Esta situación es especialmente evidente en el gasoducto que conecta a Cartagena con Barranquilla.
En su informe ejecutivo, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) indicó que la infraestructura existente en la costa Caribe para importar y regasificar a través de SPEC representa una solución frente al déficit estructural de producción nacional. La entidad estimó que este punto permitiría contar con una oferta de 533 millones de BTU diarios a partir del cuarto trimestre de 2031.
No obstante, advirtió que, para acelerar la incorporación de esa capacidad al sistema, será necesaria una armonización regulatoria que permita comercializar el gas hacia los diferentes sectores consumidores. La entidad también señaló que se requiere una mayor articulación entre productores y operadores para definir con precisión los cronogramas de entrada en operación de los proyectos, sus beneficios y los costos asociados.
Dentro del plan todavía no se ha definido si será viable una conexión para importar gas desde Venezuela. El 10 de julio de 2026, el ministro de, Edwin Palma, anunció la expedición de dos resoluciones para fortalecer la Minas y Energía interconexión eléctrica entre Colombia y Venezuela, y entre Colombia y Ecuador. Sin embargo, hasta ahora no se han anunciado medidas similares para el mercado de gas.
Julio César Vera, presidente de XUA Energy y experto del sector, afirmó que Venezuela tiene un importante potencial para convertirse en proveedor de gas para Colombia. No obstante, señaló que el aspecto fundamental será garantizar estabilidad jurídica y fiscal, junto con una visión de largo plazo para las inversiones.
“Las decisiones y los modelos que se definan deben basarse en criterios técnicos, económicos y científicos, y no depender del componente político ni verse afectados por diferencias ideológicas entre nuestros países”, afirmó.
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Según cifras de Corficolombiana, el gasoducto que conectaría Venezuela con Colombia atravesaría Ballenas (La Guajira), Majayura y Bajo Grande (las dos al norte de Venezuela), cerca de Maracaibo. La infraestructura tendría una longitud de 224 kilómetros, requeriría inversiones de hasta US$330 millones para su rehabilitación y contaría con una capacidad de transporte de 500 millones de pies cúbicos diarios.
Finalmente, el presidente electo Abelardo de la Espriella ha manifestado en múltiples oportunidades que es necesario revitalizar la industria petrolera y gasífera colombiana. Para ello, ha planteado reactivar la adjudicación de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos. Adicionalmente, ha señalado que es necesario implementar la técnica del fracking con el fin de aumentar la oferta de petróleo y gas y fortalecer el abastecimiento del mercado nacional.