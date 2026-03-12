Así es la megaobra en Soacha que conectará con la AutoSur y acabará con trancones en este tramo

El municipio de Soacha avanza en el desarrollo de las obras asociadas a la ampliación del sistema de transporte masivo, en el marco de las fases II y III de TransMilenio. Dentro de este proyecto se ejecuta la construcción del puente vehicular de la calle 22, una de las infraestructuras contempladas para mejorar la movilidad en este corredor del sur de la región metropolitana.
Como parte de los trabajos más recientes, se llevó a cabo una maniobra técnica determinante para el avance de la obra: el izaje de una de las vigas principales del puente. Este elemento estructural, fabricado en acero, tiene un peso cercano a las 92 toneladas y una longitud aproximada de 50 metros, por lo que su instalación requirió una operación cuidadosamente planificada y el uso de maquinaria especializada.
La maniobra fue realizada con grúas de alta capacidad y equipos diseñados para este tipo de intervenciones en infraestructura vial. Estas herramientas permitieron elevar y posicionar la viga con precisión sobre la estructura que soportará el viaducto. La operación forma parte de la fase de montaje de los componentes metálicos que integrarán el puente y que posteriormente permitirán avanzar hacia las etapas de construcción del tablero y de las conexiones viales.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, destacó a través de sus redes sociales el progreso de esta obra, que hace parte del conjunto de intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de movilidad entre Soacha y Bogotá. Según explicó, el avance en la instalación de elementos estructurales es fundamental para cumplir con el cronograma previsto para el proyecto.
Debido a la ubicación de la obra sobre la Autopista Sur, uno de los corredores viales con mayor flujo vehicular de la región, las autoridades definieron que las labores de mayor complejidad se realizarán en horarios nocturnos. En ese sentido, las intervenciones se programaron entre las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m., periodo durante el cual se aplican cierres parciales en algunos tramos de la vía.
Durante estas jornadas se implementa un esquema de manejo de tráfico que permite mantener habilitados carriles controlados, con el fin de garantizar la circulación de vehículos mientras se desarrollan las maniobras. De acuerdo con las autoridades locales, este modelo busca reducir el impacto en la movilidad sin detener el avance de la obra.
¿Cómo será el puente vehicular de la Calle 22 en Soacha?
El puente de la calle 22 está diseñado como una estructura elevada destinada a reorganizar el tránsito en este punto de la Autopista Sur. Una vez finalizado, el viaducto tendrá una longitud aproximada de 430 metros y sustituirá el actual cruce semaforizado que regula la circulación en esta intersección.
La eliminación del semáforo busca facilitar el flujo vehicular, en especial en el sentido sur–norte, donde con frecuencia se registran congestiones durante las horas de mayor demanda. Con la puesta en funcionamiento del paso elevado, los vehículos podrán circular de manera continua, lo que contribuirá a disminuir los tiempos de desplazamiento tanto para los habitantes de Soacha como para quienes se movilizan hacia Bogotá.
Además de mejorar la movilidad regional, la infraestructura tendrá un impacto directo en la Comuna 2 del municipio, al fortalecer su conexión con los principales corredores viales del área metropolitana. Las autoridades también prevén beneficios para el transporte público y para los conductores que utilizan la Autopista Sur como ruta de acceso a la capital del país.