Así es el nuevo complejo hotelero de la Selección Colombia en Barranquilla

El nuevo hotel de la Selección Colombia en Barranquilla fue construido con una inversión total de $37.000 millones y será inaugurado hoy con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino; del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez; y del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún. El complejo está ubicado en el sector Alameda del Río, en la capital del Atlántico, y forma parte del plan de modernización de la sede deportiva de la Federación.
El proyecto contempla un área construida cercana a los 4.000 metros cuadrados y un total de 48 habitaciones distribuidas en dos niveles. De acuerdo con declaración de Jesurún concedidas a El Heraldo, cerca de US$5 millones fueron aportados por Conmebol y el resto se financió con recursos propios de la Federación.
La nueva infraestructura funcionará como Centro de Alojamiento y Alto Rendimiento para todas las categorías de la Selección Colombia, tanto masculinas como femeninas. La inauguración oficial está prevista para las 4:00 p.m. y contará con dirigentes deportivos nacionales e internacionales.
Con esta obra, la Federación centraliza hospedaje, recuperación, alimentación y análisis táctico en un solo lugar. Hasta ahora, el equipo debía concentrarse en hoteles privados de Barranquilla durante fechas de eliminatorias o partidos amistosos.
Inversión y aporte de Conmebol: las cifras del nuevo hotel de la Selección Colombia
El monto de $37.000 millones ubica este proyecto entre las inversiones más altas realizadas por la Federación en infraestructura reciente. Para dimensionar la cifra, equivale a más de siete veces el presupuesto anual de varios clubes profesionales del fútbol colombiano, según reportes financieros de la Dimayor.
El complejo incluye 48 habitaciones con estándares internacionales, zonas de spa, áreas de masajes y recuperación física, gimnasio especializado, piscinas de recuperación, barbería, salas de juegos y espacios para reuniones técnicas. Todo está integrado dentro de la sede deportiva.
Una de las claves financieras del proyecto es la optimización de costos operativos. Al no depender de hoteles comerciales, la Federación reducirá gastos recurrentes en alojamiento, logística y seguridad en cada convocatoria. Aunque no se ha revelado el ahorro anual estimado, las concentraciones de la selección mayor pueden extenderse hasta 10 días por fecha FIFA, con delegaciones que superan las 40 personas entre jugadores, cuerpo técnico y staff.
Como comparación regional, federaciones como la de Brasil y Argentina cuentan con centros propios de entrenamiento y concentración. Con esta obra, Colombia avanza en esa misma línea de infraestructura deportiva centralizada y moderna.
Servicios, uso exclusivo y acceso: ¿se puede reservar el hotel de la Selección Colombia?
El hotel fue diseñado exclusivamente para las selecciones nacionales y no operará como establecimiento comercial abierto al público. No está habilitado para reservas de particulares ni para turismo corporativo. Su uso será exclusivo para concentraciones, procesos formativos y eventos institucionales de la Federación.
El modelo busca garantizar control total del entorno deportivo: alimentación supervisada, recuperación física inmediata tras entrenamientos y partidos, análisis táctico en sitio y reducción de desplazamientos. Los únicos traslados previstos serán hacia el estadio Metropolitano de Barranquilla los días de competencia.
El aporte de US$5 millones de Conmebol proviene de los programas de desarrollo que el organismo financia con recursos de torneos como la Copa Libertadores y la Copa América. Es decir, parte de los ingresos generados por competencias continentales regresan en forma de infraestructura para las selecciones.
La presencia de Infantino y Domínguez en la inauguración refleja el interés de los organismos internacionales en respaldar proyectos de infraestructura en Sudamérica. En los últimos años, la FIFA ha impulsado programas de inversión en federaciones miembro para mejorar escenarios y centros de alto rendimiento.
Con esta sede, Colombia consolida un complejo integral en Barranquilla, ciudad que se ha mantenido como base de la selección en eliminatorias mundialistas durante más de dos décadas. La nueva infraestructura apunta a fortalecer la preparación deportiva y a reducir costos logísticos en el largo plazo, en un contexto donde la gestión financiera es determinante para la competitividad internacional.