Así funcionará el pico y placa regional para ingresar a Bogotá este lunes festivo

Miles de viajeros se preparan para regresar a Bogotá este lunes festivo 8 de junio, cuando volverá a operar el pico y placa regional en los principales corredores de ingreso a la capital.
La medida, implementada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), busca reducir la congestión que tradicionalmente se presenta al cierre de los puentes festivos y facilitar el ingreso ordenado de los vehículos que retornan desde diferentes regiones del país.
Para este fin de semana de Corpus Christi, las autoridades estiman que cerca de 965.000 vehículos ingresarán a Bogotá, mientras que más de un millón de automotores habrán salido de la ciudad durante la operación éxodo.
Por esta razón, el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca activaron un plan especial de movilidad que incluye controles en vía, reversibles y monitoreo permanente del tráfico en los accesos más congestionados.
Así funcionará el pico y placa regional este 8 de junio
La restricción aplicará únicamente para el ingreso a Bogotá entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche del lunes festivo.
El esquema definido por las autoridades será el siguiente:
- Antes de las 12:00 m.: ingreso libre para todos los vehículos.
- Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m.: solo podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números pares (0, 2, 4, 6 y 8).
- Entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.: únicamente podrán ingresar vehículos con placas terminadas en números impares (1, 3, 5, 7 y 9).
- Después de las 8:00 p. m.: se levanta la restricción y el ingreso vuelve a ser libre.
Las autoridades recordaron que el pico y placa regional no contempla excepciones como el programa de Pico y Placa Solidario, por lo que todos los conductores deberán cumplir los horarios establecidos para evitar sanciones e inmovilizaciones.
La medida se aplicará en los nueve corredores de acceso a Bogotá: Autopista Norte, Autopista Sur, Calle 13, Calle 80, carrera Séptima, vía al Llano por avenida Boyacá, Suba-Cota, La Calera y Choachí.
Reversibles y operativos especiales para el retorno
Además del pico y placa regional, las autoridades implementarán medidas adicionales para agilizar el regreso de los viajeros.
En la autopista Sur, uno de los corredores con mayor flujo vehicular, se habilitará un reversible entre la intersección de la avenida Canoas y la avenida San Marón entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m., coincidiendo con el horario de ingreso para vehículos con placas impares.
Por su parte, en el corredor Bogotá-La Mesa-Girardot se activará un reversible continuo entre Apulo y Mosquera desde las 10:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. del lunes festivo.
Según las proyecciones oficiales, cerca de 169.000 vehículos utilizarán el corredor de la autopista Sur y más de 134.000 circularán por la vía La Mesa durante el puente festivo.
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Para apoyar la operación, alrededor de 200 personas entre agentes civiles de tránsito, policías, guías de movilidad y gerentes de vía estarán desplegados en los principales accesos a la ciudad. También se mantendrá monitoreo permanente en puntos estratégicos como el corredor Anapoima-La Mesa-La Gran Vía, la glorieta de Mosquera y los accesos por Soacha.
Las autoridades recomendaron a los conductores anticipar su regreso, consultar el estado de las vías antes de viajar y respetar las normas de tránsito para evitar congestiones durante el plan retorno hacia Bogotá.