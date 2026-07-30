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Se acaba pico y placa para estos conductores: Agentes de tránsito no podrán hacer inmovilización

Desde el Ministerio de Transporte hicieron oficial este cambio en el pico y placa en el país.

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Pico y placa en Bogotá
Pico y placa. Imagen: Alcaldía de Bogotá.

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El pico y placa en Colombia tendrá un cambio significativo para los vehículos que transportan personas con discapacidad. El Ministerio de Transporte expidió una nueva resolución mediante la cual se establece una exención de esta restricción de movilidad para este tipo de automotores en todo el territorio nacional.

La medida fue anunciada por la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien explicó que el propósito es unificar el tratamiento de estos vehículos y eliminar los trámites que hasta ahora debían realizar sus propietarios o conductores para obtener permisos especiales al desplazarse entre municipios o departamentos.

Con esta decisión, los vehículos registrados para el transporte de personas con discapacidad podrán circular sin restricciones derivadas del pico y placa cuando se movilicen entre ciudades y municipios, sin necesidad de solicitar autorizaciones ante las autoridades locales.

pico y placa en Bogotá
Foto: Secretaría de Movilidad

¿Qué cambia con la nueva exención del pico y placa?

Uno de los principales cambios introducidos por la resolución está relacionado con las condiciones para acceder al beneficio. Hasta ahora, en muchos casos, la exención solo aplicaba cuando la persona con discapacidad se encontraba dentro del vehículo durante el desplazamiento.

Con la nueva disposición, el vehículo podrá movilizarse libremente, incluso cuando sea conducido únicamente por el conductor o cuidador previamente registrado, siempre que haga parte del servicio de apoyo a la persona en condición de discapacidad. Esto permitirá realizar diligencias, trámites, compras de medicamentos o cualquier otra actividad necesaria para su atención, sin que la presencia del beneficiario sea un requisito obligatorio.

Al presentar la medida, la ministra María Fernanda Rojas señaló que esta decisión reconoce el papel que desempeñan los cuidadores y las personas encargadas de brindar asistencia permanente.

«Es importante esta medida porque se entiende que el vehículo presta un servicio a la persona con discapacidad y a quien le brinda ese apoyo. Por tanto, se reconoce y se da valor a los cuidadores, quienes son los que muchas veces se desplazan para realizar las diligencias necesarias», manifestó la funcionaria.

Asimismo, la ministra destacó que esta modificación fortalece la accesibilidad en el sistema de transporte, al eliminar barreras administrativas que dificultaban la movilidad de las personas con discapacidad y de quienes las acompañan.

Según explicó, la resolución busca garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, facilitar los desplazamientos relacionados con su atención y contribuir a que el transporte en Colombia sea más inclusivo y accesible para esta población.

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Tags: Ministerio de Transporte, Pico y Placa
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