Así funcionará la aspersión terrestre con glifosato que plantea el Gobierno Petro

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, dio detalles de lo que sería la aspersión con glifosato por el Gobierno Petro.
En primera instancia sostuvo que el método es aspersión “terrestre”, es decir, los drones operarían a 1.5 metros de altura de la planta de coca.
Además, en entrevista con W Radio indicó que en este caso particular no se acudirá a la consulta previa. Lo anterior, debido a que el método se aplicará en territorios no cercanos a comunidades campesinas ni de comunidades étnicas.
“Es una decisión que reitero no es aérea, no es masiva, y en consecuencia va a ser quirúrgica, como de acupuntura, va a entrar a unos lugares de manera muy precisa lo cual controla cualquier tipo de riesgo” indicó.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) también se pronunció frente a la legalidad del proceso de aspersión. Aclaró que la aspersión aérea con glifosato, que se hacía desde avionetas, está suspendida desde 2015 y no se está usando actualmente.
Lo que sí está permitido es la aspersión terrestre con glifosato, autorizada desde 2016, que incluye métodos manuales como la bomba de espalda, equipos fijos y el uso de drones. Sin embargo, para que la Policía pueda fumigar con drones, primero debe presentar un aval técnico que demuestre que esta modalidad cumple con las condiciones de seguridad y control exigidas.
Gobierno Petro recicla idea del glifosato
En el mes de septiembre, por primera vez en su gobierno, el presidente Gustavo Petro dejó abierta la posibilidad de reactivar las fumigaciones con glifosato.
El cambio de opinión del primer mandatario tuvo lugar después de la crisis por el secuestro de 45 militares en El Tambo, Cauca, quien durante años se opuso a este mecanismo por sus riesgos ambientales y en salud pública.
“En donde la ciudadanía ataque al Ejército, habrá fumigación aérea”, trinó el jefe de Estado, en alusión al secuestro.
Sin embargo, el ministro de Justicia (e) sostiene que es una actividad diferente y que no se trata de una contradicción del Gobierno Petro.
“Aquí estamos hablando de una aspersión terrestre que está dentro del marco legal vigente y ambiental también vigente. A través de esto se está adoptando una herramienta técnica, fiscalizada y que está estrictamente regulada”, expresó.
Adicionalmente, el ministro Idárraga mencionó que el informe de drogas -entre UNODC y MinJusticia- que mide los cultivos de coca en Colombia, sería publicado a mediados de enero.