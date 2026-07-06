A través de un comunicado, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, informó que la próxima semana dará a conocer los nombres de quienes integrarán su gabinete de Gobierno.
Según señala el texto, con esta determinación se apunta a cerrar el espacio a especulaciones y avanzar con la transición entre instituciones.
“La decisión busca avanzar con claridad institucional y permitir que los equipos designados empiecen a trabajar de inmediato en las prioridades que deberá asumir el nuevo Gobierno desde el 7 de agosto”, señala.
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El mandatario electo reiteró que la conformación de su equipo de trabajo responderá a criterios de capacidad, honestidad, trayectoria y resultados.
“No habrá cuotas políticas, repartición burocrática ni compromisos con estructuras que hayan participado en el deterioro del Estado”, añade.
Cabe recordar que este lunes 6 de julio se dio inicio al proceso de empalme entre el ministro de Interior saliente, Armando Benedetti, y el jefe de la cartera entrante, Rodrigo Lara.
El Gobierno De la Espriella también ha reiterado que avanza en la selección de los perfiles que cumplan con las condiciones para asumir esta nueva tarea, con base en su “talento, su hoja de vida y su mérito”.
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