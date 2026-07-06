Bancolombia, Davivienda y otros bancos cambiarán su horario por el partido de Colombia

El partido entre la Selección Colombia y Suiza por un cupo en los octavos de final del Mundial 2026 también tendrá efectos en el sector financiero. Cuatro entidades bancarias anunciaron cambios en los horarios de atención de sus oficinas para facilitar que colaboradores y clientes puedan seguir el compromiso de la Tricolor.
Las modificaciones aplicarán este martes 7 de julio y, aunque las sucursales físicas cerrarán más temprano, los canales digitales, cajeros automáticos y otros servicios continuarán operando con normalidad.
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¿Qué bancos modificarán su horario?
Banco Popular informó que todas sus oficinas a nivel nacional trabajarán este martes en jornada continua. Así, el horario de atención en sus sucursales físicas será de 8:00 a.m. a 2:30 p.m.
No obstante, el banco mantendrá habilitados los cajeros automáticos, los canales digitales de atención, la Línea Verde y su red de corresponsales bancarios en sus horarios habituales.
De igual forma, Davivienda operará en jornada continua hasta las 2:30 p.m., hora en la que finalizará la atención en sus sedes físicas. La medida también cobija a las oficinas que normalmente cierran a las 11:30 a.m., las cuales extenderán su servicio hasta la hora establecida para el cierre general.
Por su parte, Bancolombia, patrocinador oficial de la Selección Colombia, informó que sus 562 sucursales en el país atenderán en jornada continua, de 8:00 a.m. a 2:30 p.m., con el fin de que sus más de 12.500 colaboradores de oficinas puedan seguir el partido y unirse a la hinchada.
Bajo este mismo esquema, Banco de Bogotá anunció que sus oficinas operarán en jornada continua. Los clientes podrán seguir realizando sus transacciones a través de los canales digitales, la Banca Móvil, la Banca Virtual y los cajeros automáticos, que permanecerán disponibles con normalidad.
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