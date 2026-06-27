Mundial 2026 impulsaría más de $100.000 millones en créditos para pequeños negocios en Colombia

El Mundial 2026 no solo está impulsando el consumo entre los hogares colombianos. También está aumentando la demanda de crédito entre miles de pequeños negocios que buscan atender el incremento de clientes durante el torneo, especialmente en sectores como comercio, gastronomía, entretenimiento y tecnología.
Banco W proyecta colocar más de $100.000 millones en microcréditos durante la temporada del Mundial, impulsado por la necesidad de capital de trabajo para comercios que deben abastecer inventarios, ampliar su operación y responder al aumento de las ventas.
El comportamiento coincide con el incremento esperado en el consumo durante el campeonato, donde categorías como alimentos preparados, bebidas, domicilios, transporte y artículos relacionados con el fútbol suelen registrar mayores niveles de demanda.
A esto se suma una mayor digitalización de las transacciones. De acuerdo con proyecciones de Banco W, durante el Mundial la frecuencia de pagos digitales y transferencias entre sus clientes aumentaría entre un 20 % y un 65 %, reflejando un consumo más rápido y una mayor utilización de medios electrónicos de pago.
Mundial 2026 aumenta la demanda de crédito entre las mipymes
El incremento del consumo representa una oportunidad para las micro y pequeñas empresas, pero también exige contar con liquidez suficiente para responder a la demanda.
Según Banco W, los sectores con mayor necesidad de financiación durante el torneo serán el comercio al por menor, las tiendas de barrio, los gastrobares, los negocios de entretenimiento, los comercios de tecnología y los establecimientos dedicados a la venta de artículos deportivos.
Diego Fernando Martínez, gerente de Planeación y Control Financiero de Banco W, explicó que eventos como el Mundial generan un mayor movimiento económico para las mipymes y aumentan la necesidad de acceder a recursos de corto plazo para financiar inventarios y capital de trabajo.
El directivo señaló que el reto consiste en aprovechar el incremento de las ventas sin comprometer la estabilidad financiera del negocio, mediante una adecuada planeación y un uso responsable del crédito.
La entidad también advirtió que un mayor volumen de ventas no garantiza mejores resultados financieros si los negocios no administran correctamente el flujo de caja o asumen obligaciones superiores a su capacidad de pago.
Crecen los pagos digitales y también los riesgos de fraude durante el Mundial
El aumento de las compras también tendrá impacto sobre los medios de pago. Banco W estima que durante el Mundial las transferencias y pagos digitales crecerán entre un 20 % y un 65 %, una tendencia que responde a la rapidez con la que hoy se realizan las transacciones en comercios físicos y canales digitales.
Sin embargo, ese mayor movimiento económico también incrementa la exposición a delitos informáticos. De acuerdo con CyberPeace, los fraudes financieros podrían aumentar hasta un 30 % frente a periodos normales debido al mayor volumen de operaciones que se registra durante el campeonato.
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Frente a ese escenario, Banco W recomendó que tanto comerciantes como consumidores mantengan controles sobre sus operaciones, verifiquen los canales de pago y adopten medidas de seguridad para reducir el riesgo de fraude.
Martínez aseguró que el Mundial también representa un desafío para el sistema financiero, que debe responder al incremento de la actividad económica con acceso oportuno al financiamiento, promover un uso responsable del crédito y reforzar los mecanismos de seguridad digital en una temporada donde aumentan tanto las transacciones como los intentos de fraude.