Colombia llegará al partido de octavos de final contra Suiza con casi el doble de kilómetros recorridos en el Mundial

La Selección Colombia disputará su quinto partido del Mundial 2026 con un recorrido que ya supera el promedio de kilómetros que, según estimaciones sobre la logística del torneo, completará cualquier selección durante toda la Copa del Mundo. Antes de enfrentar a Suiza en Vancouver por los octavos de final, la Tricolor habrá recorrido cerca de 9.200 kilómetros, una distancia incluso superior a la que separa a Bogotá de Madrid.
Ese trayecto convierte a Colombia en la única selección del Mundial 2026 que habrá jugado en los tres países anfitriones antes de los cuartos de final. Su calendario comenzó en Ciudad de México y Guadalajara, continuó en Miami, siguió en Kansas City y ahora terminará esta etapa en Vancouver. Ningún otro equipo clasificado acumuló un recorrido similar antes de esta instancia.
La diferencia también se refleja frente a su rival. Mientras Colombia llegará a Vancouver tras recorrer cerca de 9.200 kilómetros entre cinco sedes ubicadas en tres países, Suiza habrá acumulado alrededor de 5.000 kilómetros desde el inicio del torneo. En otras palabras, la Selección Colombia afrontará el partido con un recorrido cercano al doble del realizado por el equipo europeo, de acuerdo con cálculos propios a partir del calendario oficial de la FIFA.
De acuerdo con estudios sobre la logística del campeonato, una selección recorrerá en promedio 8.282 kilómetros durante toda su participación en el Mundial. Colombia ya habrá superado esa cifra antes de disputar el partido que definirá su clasificación a los cuartos de final.
Colombia vs Suiza: la diferencia de kilómetros antes de los octavos del Mundial 2026
El crecimiento del Mundial no solo aumentó el número de selecciones y partidos, sino también las distancias entre cada compromiso. Mientras en Qatar 2022 los equipos podían desplazarse entre estadios en trayectos de pocas horas por carretera, la edición de 2026 obliga a realizar vuelos constantes entre ciudades ubicadas a miles de kilómetros de distancia.
En el caso de Colombia, el recorrido incluye cinco sedes diferentes y cerca de 16 horas de vuelo únicamente entre partidos. A eso se suman los traslados hacia hoteles, centros de entrenamiento y aeropuertos, además de los cambios de país y de zona horaria que hacen parte de la organización del torneo.
Suiza llega al cruce con una carga logística menor. La selección europea pasó por Toronto, Boston y Filadelfia antes de instalarse en Vancouver para el partido de octavos. Ese recorrido representa alrededor de 5.000 kilómetros, unos 4.200 kilómetros menos que Colombia. La diferencia equivale aproximadamente a un viaje entre Bogotá y Nueva York.
El contraste le da un peso adicional al partido. Colombia no solo enfrentará a Suiza por un lugar entre las ocho mejores selecciones del Mundial, sino que lo hará después de atravesar una ruta más extensa, con más cambios de sede y con una mayor exigencia logística acumulada desde el debut.
El nuevo formato del Mundial 2026 cambió la logística de las selecciones
La distancia acumulada por Colombia equivale a recorrer casi una cuarta parte de la circunferencia de la Tierra, que mide aproximadamente 40.075 kilómetros. En otras palabras, la Tricolor ya habrá cubierto cerca del 23 % de esa longitud antes de disputar su quinto encuentro en el campeonato.
El recorrido también marca un hecho sin precedentes para la Selección Colombia. Nunca antes había tenido que competir en tres países distintos durante una misma Copa del Mundo ni afrontar un calendario con desplazamientos de esta magnitud antes de la fase de cuartos de final.
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En total, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo habrá permanecido 21 días cruzando Norteamérica entre concentraciones, entrenamientos y partidos. El nuevo formato diseñado por la FIFA convirtió la logística en un componente más de la competencia, obligando a las selecciones a administrar no solo el rendimiento deportivo, sino también la recuperación física después de largos viajes.
Así, Colombia llegará al duelo contra Suiza con un registro que ninguna otra selección alcanzó en esta fase del torneo: haber recorrido más kilómetros que el promedio previsto para toda la participación de un equipo en el Mundial 2026 y casi el doble que su próximo rival.