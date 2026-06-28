Este será el camino de Colombia si pasa a octavos de final; James marcó récord de partidos jugados

El partido del sábado 27 de junio de 2026 marcó otro hito en la historia del deporte colombiano. Colombia no solo empató con Portugal y terminó como líder del Grupo K, que compartió con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán, sino que además James Rodríguez superó a Carlos “El Pibe” Valderrama y a Freddy Rincón como el futbolista colombiano con más partidos disputados en la historia de los mundiales, al llegar a 11 encuentros, uno más que 10 que registraban ambos exjugadores.
Será el viernes 3 de julio de 2026, a las 8:30 p. m., cuando Colombia enfrente a la selección de Ghana. El ganador del encuentro se medirá con el vencedor del partido entre Suiza y Argelia, cuyo resultado se conocerá el 2 de julio, en un compromiso programado para las 10:00 p. m.
En caso de avanzar tanto en octavos como en cuartos de final, Colombia podría encontrarse con algunas de las selecciones más fuertes del torneo, entre ellas Brasil, Inglaterra y Argentina. Sin embargo, ese panorama dependerá de los resultados que obtenga cada una de estas selecciones en sus respectivos compromisos.
Otras llaves de los octavos de final serán Alemania versus Portugal (29 de junio), Francia vs. Suecia (30 de junio), Portugal vs. Croacia (2 de julio), España vs. Austria (2 de julio), Sudáfrica vs. Canadá (28 de junio) y EE. UU. vs. Bosnia y Herzegovina (1 de julio), entre otras.
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Por otra parte, en plataformas digitales como Tribuna.com, los pronósticos de los usuarios apuntan a una victoria de Colombia frente a Ghana, con una probabilidad superior a 60 %. El empate concentra poco más de 25 % de las preferencias, mientras que las opciones de un triunfo de Ghana rondan 14 %.
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