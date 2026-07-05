Polymarket ya tiene favoritos para los octavos del Mundial 2026: Francia lidera las apuestas

Los octavos de final del Mundial 2026 ya quedaron completamente definidos y el mercado de predicciones comenzó a mover millones de dólares alrededor de los favoritos. Polymarket, una de las principales plataformas de mercados de predicción del mundo, ya abrió las probabilidades para los ocho cruces: Canadá vs. Marruecos, Paraguay vs. Francia, Brasil vs. Noruega, México vs. Inglaterra, Portugal vs. España, Estados Unidos vs. Bélgica, Argentina vs. Egipto y Colombia vs. Suiza.
Las cifras muestran que Francia es la selección con mayor respaldo del mercado. En Polymarket, el equipo francés tiene un 84 % de probabilidad de derrotar a Paraguay en los 90 minutos, mientras que Paraguay aparece con apenas un 5 % y el empate alcanza el 13 %. Es la mayor diferencia entre todos los enfrentamientos de esta ronda.
España también parte como favorita frente a Portugal con un 52 % de probabilidad de victoria. Brasil supera ese mismo umbral frente a Noruega con un 54 %, mientras que Inglaterra aparece ligeramente por encima de México en una de las llaves más equilibradas de los octavos de final.
Las probabilidades de Polymarket reflejan la expectativa de los usuarios sobre cada resultado y cambian constantemente según el comportamiento del mercado. Por esa razón, se han convertido en uno de los indicadores más seguidos durante el Mundial para medir qué selecciones generan mayor confianza entre los inversionistas y apostadores.
Estas son las probabilidades para cada cruce de octavos de final del Mundial
El partido entre Canadá y Marruecos es el que registra mayor movimiento entre las llaves ya confirmadas. En este mercado se han negociado cerca de US$2,57 millones. Marruecos aparece con un 51 % de probabilidad de ganar, Canadá tiene un 20 % y el empate alcanza el 29 %.
El segundo mayor volumen corresponde a Paraguay frente a Francia, con aproximadamente US$2,35 millones negociados. Además de ser el encuentro con mayor diferencia entre favorito y rival, es uno de los mercados que más dinero ha concentrado desde que quedaron definidos los cruces.
Brasil y Noruega también despiertan interés entre los usuarios de la plataforma. El volumen supera los US$1,33 millones y Brasil aparece con un 54 % de probabilidad de victoria. Noruega registra un 21 %, mientras que el empate alcanza el 27 %.
México e Inglaterra protagonizan uno de los partidos más equilibrados. Inglaterra figura con un 40 % de probabilidad de ganar, México tiene un 31 % y el empate también alcanza el 31 %. En este mercado ya se negocian más de US$925.000.
Portugal y España presentan un panorama distinto. España lidera con un 52 % de probabilidad, Portugal tiene un 23 % y el empate llega al 27 %. El volumen negociado ronda los US$170.000, el menor entre las ocho llaves.
La serie entre Estados Unidos y Bélgica también aparece muy cerrada. Bélgica registra un 37 % de probabilidad de victoria y Estados Unidos un 35 %, mientras que el empate alcanza el 30 %. La diferencia entre ambos equipos es de apenas dos puntos porcentuales y el mercado ya supera los US$1,2 millones negociados.
Los dos cruces que se definieron tras el cierre de la fase previa también ya cuentan con sus respectivos mercados. Argentina aparece como amplio favorito frente a Egipto con cerca del 75 % de probabilidad de victoria en los 90 minutos, mientras que Egipto ronda el 8 % y el empate se ubica alrededor del 19 %.
Por su parte, Colombia enfrentará a Suiza en una de las eliminatorias más parejas. La selección colombiana tiene aproximadamente un 49 % de probabilidad de ganar, Suiza registra cerca del 27 % y el empate alcanza el 26 %, según las últimas cotizaciones disponibles en Polymarket.
Francia también lidera la carrera por el título
Los mercados de Polymarket no solo proyectan los partidos de octavos. También muestran cuáles selecciones tienen mayores opciones de conquistar el Mundial 2026.
Francia lidera esa clasificación con una probabilidad cercana al 33 % de levantar la Copa del Mundo. Argentina aparece en el segundo lugar con cerca del 19 %, mientras que España, Inglaterra, Brasil y Portugal completan el grupo de principales candidatos al título.
Con los ocho cruces ya definidos, el mercado mantiene a Francia como el gran favorito tanto para avanzar a cuartos de final como para quedarse con el campeonato. Argentina también conserva un amplio respaldo tras confirmar su clasificación, mientras que Colombia aparece con ventaja sobre Suiza, aunque en una llave considerablemente más equilibrada que las de Francia o Argentina.
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El Mundial 2026 estrenó un formato con 48 selecciones y una ronda adicional de eliminación directa antes de los octavos de final. Esa modificación también amplió la cantidad de mercados disponibles en plataformas como Polymarket, donde los usuarios negocian probabilidades sobre partidos, clasificados y campeón del torneo.
Las cifras no garantizan un resultado deportivo, pero sí muestran cómo se mueve la confianza del mercado. Por ahora, Francia aparece como el principal favorito para conquistar el Mundial, mientras que Colombia frente a Suiza, Estados Unidos contra Bélgica y México ante Inglaterra se perfilan como las series más abiertas de esta ronda según las probabilidades registradas por Polymarket.