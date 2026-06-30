Mundial 2026: La polémica por las camisetas Puma de hasta US$160 que terminan rotas en los partidos

Las camisetas Puma quedaron bajo la lupa en el Mundial 2026 por varias roturas registradas en pleno partido. La marca alemana viste a distintas selecciones del torneo y sus uniformes de jugador usan tecnología Ultraweave Thermoadapt, diseñada para reducir peso y mejorar ventilación.
El caso más llamativo ocurrió en Marruecos vs. Países Bajos. Ismael Saibari sufrió una herida sobre el ojo, su camiseta quedó manchada de sangre y tuvo que cambiarla antes de volver al campo. Además, el diario británico The Sun reportó que el defensor marroquí Chadi Riad llegó a utilizar hasta cuatro camisetas diferentes en ese mismo encuentro, luego de que varias se rompieran en duelos físicos con Brian Brobbey
El tema también tiene impacto económico. Según The Guardian, las camisetas oficiales del Mundial se venden entre unos US$100 en versión réplica y hasta US$150 o US$160 en versión auténtica, similar a la que usan los futbolistas. Es decir, una prenda premium puede quedar inutilizada en cuestión de minutos durante un partido.
Para las marcas deportivas, el Mundial es una vitrina comercial. Estimaciones apuntan a que durante el ciclo del Mundial 2026 podrían venderse entre 18 millones y 23 millones de camisetas oficiales en todo el mundo, por encima de los 14,4 millones estimados hace tres años y medio en Qatar 2022.
Camisetas Puma en el Mundial 2026: peso, tecnología y resistencia
Las camisetas de jugador de Puma están fabricadas con Ultraweave Thermoadapt, una tecnología enfocada en rendimiento, ajuste atlético y menor peso. La apuesta busca que el futbolista cargue menos material, tenga mejor ventilación y pueda competir con mayor comodidad en partidos de alta exigencia.
El dato más llamativo está en el peso. Reportes especializados señalan que las camisetas Puma de jugador pesan cerca de 72 gramos, menos que un teléfono celular de alta gama. Esa ligereza explica por qué la marca las presenta como prendas de alto rendimiento, pero también alimenta el debate sobre su resistencia en acciones de contacto.
Footy Headlines ha documentado roturas durante el Mundial 2026 en selecciones patrocinadas por Puma, entre ellas Marruecos, Paraguay, Egipto y República Checa. Y el caso no es menor porque cada camiseta rota durante la Copa del Mundo, el torneo deportivo más visto del planeta, queda expuesta ante cámaras, transmisiones internacionales y redes sociales.
Puma ya había enfrentado una situación similar en la Eurocopa de 2016, cuando varios jugadores de Suiza rompieron sus camisetas durante un partido contra Francia. En ese momento, la compañía atribuyó el problema a un lote defectuoso de material, según reportó SBS.
Reglamento FIFA y utilería: por qué una camiseta rota no es un detalle menor
La FIFA no establece una cantidad obligatoria de camisetas por jugador para cada partido. Sin embargo, en la alta competencia los utileros suelen preparar varias prendas por futbolista para cubrir roturas, manchas de sangre, cambios por humedad o el intercambio de camisetas al finalizar el encuentro.
Con una convocatoria de 26 jugadores, si una selección prepara tres camisetas por futbolista, puede tener listas cerca de 78 camisetas solo para un partido. Si ese equipo llega hasta la final y disputa ocho encuentros, el cálculo supera las 624 camisetas únicamente para competencia, sin contar arqueros, entrenamientos, calentamientos y otros repuestos.
El reglamento FIFA sobre equipamiento también exige que los uniformes estén aprobados previamente. La norma controla dorsales, contraste, escudos, parches y legibilidad. El número de la espalda debe medir entre 25 y 35 centímetros, mientras que el del frente debe estar entre 10 y 15 centímetros.
Además, si una camiseta queda visiblemente manchada de sangre, el jugador debe cambiarla antes de regresar al campo. Por eso, el caso de Saibari contra Países Bajos no fue solo una imagen fuerte del partido: también activó una regla básica de seguridad y control del equipamiento.
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En ese contexto, una camiseta rota no es solo una anécdota. Afecta la operación de utilería, expone a la marca patrocinadora y pone bajo discusión un producto que se vende como prenda de alto rendimiento.
En el caso de Puma, una camiseta de 72 gramos puede ser útil para competir al máximo nivel, pero si se rompe en pleno Mundial, el costo reputacional puede ser mucho mayor que su precio de venta.