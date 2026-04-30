Puma le saca jugo a la crisis y aumenta en ganancias a pesar de que caen las ventas

Puma reportó un resultado antes de impuestos (EBIT) de 51,9 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un aumento cercano al 20 % frente al mismo periodo del año anterior, pese a una leve caída en sus ingresos. La compañía alemana alcanzó ventas por 1.863,8 millones de euros, lo que representa un descenso del 1 % interanual, según su más reciente informe financiero.
El desempeño se explica en parte por el impacto de las tasas de cambio. La empresa indicó que la depreciación de monedas como el dólar estadounidense, la lira turca y el peso argentino generó una caída del 6,3 % en ventas al aplicar tipo de cambio constante. Este efecto cambiario presionó los ingresos, aunque no evitó la mejora en la rentabilidad operativa.
Por canales, el negocio mayorista registró ingresos por 1.335,7 millones de euros, con una caída del 2,8 %, afectado por menor demanda en la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África). En contraste, el canal directo al consumidor (DTC) creció 3,8 %, hasta 528,1 millones de euros, impulsado por el desempeño en tiendas propias y estrategias comerciales.
El margen bruto se ubicó en 47,7 %, con un incremento de 60 puntos básicos frente al año anterior. Este resultado estuvo respaldado por menores costos logísticos, una mezcla de canales más eficiente y la reversión de provisiones de inventario.
Ventas de Puma: presión cambiaria y ajuste en mayoristas
El retroceso en ventas estuvo concentrado en el canal mayorista, que sigue representando más del 70 % de los ingresos totales de la compañía. Puma atribuyó este comportamiento a una menor demanda por parte de socios comerciales en mercados clave de EMEA.
En paralelo, el canal DTC mostró resiliencia. Las ventas en tiendas propias crecieron 5,7 %, apoyadas en la liquidación de inventarios en outlets y campañas promocionales específicas. Esta estrategia permitió liberar stock acumulado y mejorar la rotación de productos.
La compañía también informó que logró reducir niveles de inventario más rápido de lo previsto, un factor clave para mejorar la eficiencia operativa en el trimestre.
Rentabilidad de Puma crece pese a mayor deuda
A pesar del avance en rentabilidad, la deuda neta de Puma aumentó hasta 1.357,6 millones de euros, en línea con efectos estacionales. Este nivel refleja mayores necesidades de capital de trabajo en el inicio del año.
Arthur Hoeld, CEO de la empresa, señaló que el grupo avanza en un año de transición, con ajustes en su portafolio y mejoras en el modelo operativo. Para el cierre de 2026, Puma proyecta un EBIT entre 50 millones y 150 millones de euros, mientras que las inversiones de capital (Capex) alcanzarían los 200 millones de euros.
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Los resultados muestran una compañía enfocada en rentabilidad, eficiencia operativa y control de inventarios, en un entorno marcado por volatilidad cambiaria y ajustes en la demanda mundial.