El ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió con el ministro designado Rodrigo Lara para dar inicio al proceso de empalme del Gobierno entrante.
La reunión tuvo lugar en la sede de la cartera frente a la Casa de Nariño y contó con la presencia de los directores de las entidades adscritas al Mininterior, incluyendo la Unidad Nacional de Protección, Bomberos, la Imprenta Nacional, entre otras.
Entre los temas centrales que se abordarán durante el proceso están los proyectos que la administración saliente planea llevar al nuevo Congreso, así como el contexto político que rodea el empalme entre la administración de turno y la entrante.
Según dio a conocer el ministro saliente, posterior a este encuentro se llevarán a cabo las mesas técnicas para resolver las inquietudes de los miembros que integrarán el nuevo equipo para facilitar la transición.
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«El objetivo, y la instrucción del ministro a todo el equipo del Ministerio del Interior, es responder todas las dudas que ellos tengan para elaborar las actas. Posteriormente, cuando ya nos hayamos ido de aquí, se entregará un informe al equipo del doctor Rodrigo Lara» señaló Benedetti.
Del lado de Lara, el nuevo jefe de la cartera dio inicio formal y protocolario al proceso y señaló que espera que este se realice de manera cordial, productiva y eficiente.
Cabe destacar que, según acordaron ambas partes, este se extendería hasta el 31 de julio con una agenda que abordaría cada etapa de la transición hasta la instalación del nuevo Gobierno el próximo 7 de agosto.
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