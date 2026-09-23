Así ha crecido IKEA a tres años de su llegada a Colombia: ya llega a más de 300 municipios

Cuando IKEA abrió su primera tienda en Colombia la expectativa fue evidente. Las filas de compradores, la curiosidad por conocer sus muebles y accesorios y el interés alrededor de la llegada de la multinacional sueca marcaron sus primeros meses en el país. Tres años después, la pregunta es distinta: ¿ese auge fue producto de la novedad o los colombianos siguieron comprando y visitando sus tiendas?
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Las cifras entregadas por la compañía muestran cómo ha evolucionado el negocio desde entonces. IKEA ya opera tres tiendas físicas en Colombia, ubicadas en Bogotá, Cali y Medellín, mientras que su operación de comercio electrónico amplió considerablemente su cobertura y actualmente permite llegar a más de 300 municipios del país.
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Pero uno de los datos que permite medir qué ha pasado con el interés de los consumidores está en el número de compradores. En lo corrido de 2026, IKEA registró un aumento del 24 % en sus clientes frente al mismo periodo de 2025.
A esto se suma que la frecuencia con la que los consumidores regresan a sus establecimientos también aumentó: las visitas a las tiendas crecieron 18 % frente al año anterior.
IKEA gana espacio entre los consumidores en Colombia
El crecimiento también se está reflejando en la recordación de la marca. Durante el segundo trimestre de 2026, IKEA alcanzó un Top of Mind (TOM) del 20 % en su categoría, frente al 17 % registrado durante el mismo periodo de 2025.
Es decir, el indicador aumentó tres puntos porcentuales en un año. Según las cifras entregadas por IKEA, ese resultado la ubica actualmente en el segundo lugar de recordación dentro de su categoría en Colombia.
“En estos tres años hemos conocido mejor a los colombianos, hemos entendido cómo viven y cuáles son sus necesidades y las de sus hogares. Colombia es un país lleno de posibilidades, que nos reta constantemente a seguir evolucionando y a hacer que nuestra propuesta llegue a más personas”, afirmó María Fabiana Traboulsi, gerente país de IKEA Colombia.
La directiva agregó que la estrategia de la compañía será continuar consolidando su crecimiento y adaptar su oferta a las distintas formas en las que los colombianos habitan sus hogares.
Los resultados de estos primeros tres años tampoco han sido iguales en las tres ciudades donde IKEA tiene presencia física. En Bogotá, la compañía registró el día con las ventas más altas desde que inició operaciones en Colombia. La tienda de Envigado, por su parte, presenta la mayor tasa de conversión y concentra el mayor número de clientes recurrentes.
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En Cali ocurre algo diferente: esa ciudad lidera el Top of Mind de IKEA a nivel nacional. Actualmente, la operación física está compuesta por la tienda de Bogotá, ubicada en el centro comercial Mallplaza; la de Medellín, en Viva Envigado; y la de Cali, en Mallplaza Cali.
Sin embargo, el alcance de IKEA dejó de depender exclusivamente de estas tres ciudades. El comercio electrónico se convirtió en la vía para atender consumidores ubicados en otras zonas del país, hasta alcanzar los más de 300 municipios reportados actualmente.