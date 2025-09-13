Haceb, la compañía colombiana de electrodomésticos, cumple 85 años de trayectoria en el país, con diferentes hitos que han marcado su historia.
Esta marca, que hoy se consolida como una de las más relevantes en la categoría, produce más de 2,5 millones de electrodomésticos al año, genera más de 3.800 empleos directos.
En 1940 nació el sueño de un líder inspirador que, bajo la marca Haceb, ha evolucionado hasta convertirse en un referente de confianza para los hogares colombianos. Hoy la compañía ofrece soluciones en cocción, refrigeración, lavado, calentamiento de agua y aire acondicionado, con cobertura en más del 90% del territorio nacional a través de diferentes canales de venta, incluyendo una red de 50 tiendas propias.
Haceb nació en 1940 como un pequeño taller de reparaciones eléctricas en Medellín, fundado por José María Acevedo Alzate. Con el tiempo, ese taller se convirtió en fábrica y llevó a miles de familias productos que transformaron su día a día.
En 1966 inició la producción de neveras porcelanizadas y en 1984 abrió la primera planta especializada en refrigeración del país. Hoy, a sus 106 años, su fundador continúa siendo testimonio de la visión que dio origen a la empresa, que mantiene intacto su propósito de acompañar a los hogares colombianos con soluciones confiables, cercanas y hechas para durar.
“Los primeros productos de Haceb eran para la gente pobre. Yo pensaba que había que hacer las cosas para quienes carecían de todo”, recuerda Acevedo Alzate.
Bajo esa misma visión, complementó sus neveras con una línea de empotrar eléctrica que incluía cubiertas, hornos y campanas, ofreciendo soluciones integrales para la cocina y reafirmando la idea de que la tecnología puede ser motor de desarrollo.
Cada innovación de Haceb está diseñada para impactar positivamente la vida de los colombianos. Las neveras conservan mejor los alimentos y ayudan a reducir el desperdicio; las cubiertas y hornos facilitan una gastronomía más consciente y práctica; y las alternativas con eficiencia energética contribuyen a hogares más sostenibles.
“Celebrar 85 años de Haceb es reconocer la huella que hemos dejado en la vida de los colombianos y el compromiso inquebrantable de trabajar siempre por su bienestar y progreso. Durante estas décadas hemos innovado y creado soluciones que responden a sus necesidades, entendiendo sus sueños y acompañando su día a día”, afirmó Santiago Londoño, gerente general de Haceb.
Actualmente, los consumidores colombianos son cada vez más conscientes de la importancia de la sostenibilidad y están adoptando con mayor facilidad soluciones que les permitan optimizar sus recursos y reducir su impacto ambiental.
En este contexto, Haceb ofrece alternativas que responden a esas nuevas necesidades. Una nevera tradicional puede representar hasta el 40 % del consumo eléctrico de un hogar, sin embargo, los modelos con tecnología Inverter de Haceb pueden reducir este gasto de energía en hasta un 67 %.
En el caso de las lavadoras, la compañía ha desarrollado modelos que regulan automáticamente la cantidad de agua según la carga de ropa, lo que permite un uso más eficiente y ahorros significativos en cada ciclo.